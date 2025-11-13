Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula discute segurança pública com ministros após impacto no cenário eleitoral

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com ministros na manhã desta quinta-feira, 13, para discutir aspectos de segurança pública, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência. O encontro ocorre após a discussão sobre o tema ter freado a recuperação da popularidade do presidente e também diminuído a distância dele para outros potenciais candidatos à Presidência em 2026.

Participam da reunião:

. Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços;

. Rui Costa, da Casa Civil;

. Fernando Haddad, da Fazenda;

. Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais;

. Camilo Santana, da Educação;

. Wellington Dias, do Desenvolvimento Social;

. Renan Filho, dos Transportes;

. Ricardo Lewandowski, da Justiça;

. Waldez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional

O governo conseguiu adiar, com a oposição, a votação do projeto de lei de combate às facções criminosas. Mesmo com uma nova versão apresentada pelo relator, deputado Guilherme Derrite (PP-SP), o Palácio do Planalto manteve críticas a alguns pontos do texto.

Governadores de oposição também cobraram do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o adiamento da votação para que o relatório pudesse ser discutido de forma mais aprofundada. Nos últimos dias, a megaoperação policial no Rio de Janeiro reacendeu o debate sobre segurança pública no País. A discussão interrompeu a recuperação da percepção positiva da população sobre o presidente Lula.

Uma pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 12, mostrou que a desaprovação ao governo passou de 49% para 50%, enquanto a aprovação recuou de 48% para 47%, na primeira oscilação negativa nas avaliações desde maio. Já outra pesquisa do instituto, divulgada nesta quinta-feira, 13, mostrou o impacto eleitoral da discussão no País. Embora ainda lidere na preferência do eleitorado, Lula viu diminuir a distância para seus principais adversários numa eventual disputa no ano que vem. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por exemplo, a distância recuou de 12 para 5 pontos porcentuais.

