Deputados rejeitam urgência de projeto que barra mototáxi por app

Deputados rejeitam urgência de proposta que quer barrar mototáxi por aplicativo / Crédito: Samuel Setubal

Um Projeto de Lei que pretende proibir o transporte de passageiros por aplicativos, em motocicletas, não terá tramitação acelerada na Câmara dos Deputados. A proposta, de autoria do deputado Maurício Neves (PP), teve o pedido de urgência rejeitado nesta quarta-feira, 12, por ampla maioria: 350 votos contra a urgência, 72 a favor e quatro abstenções.

A votação representou uma derrota para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que busca apoio em Brasília para apressar o avanço da medida. O texto seguirá agora o trâmite ordinário, passando pelas comissões temáticas antes de voltar ao plenário da Casa.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

Proposta busca barrar mototáxi em apps

O projeto de lei 4.527/2025 propõe vetar o transporte remunerado de passageiros em motocicletas intermediado por plataformas digitais. O argumento apresentado é o de que o serviço aumentaria o risco de acidentes e de lesões graves no trânsito.

Apesar do apoio do prefeito paulistano, a iniciativa enfrenta resistência entre parlamentares e empresas do setor, que apontam que a atividade já é amparada pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, legislação federal que regula o transporte individual privado. Decisão do STF muda cenário em São Paulo

Dois dias antes da votação, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou uma lei estadual de São Paulo que autorizava as prefeituras a decidir sobre o funcionamento do serviço de mototáxi. A norma havia sido sancionada em junho pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

No julgamento, o relator Alexandre de Moraes defendeu que apenas a União pode legislar sobre trânsito e transporte, sendo inconstitucional qualquer tentativa de estados ou municípios de impor restrições. O entendimento foi acompanhado pela maioria dos ministros.

