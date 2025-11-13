Deputados rejeitam urgência de projeto que barra mototáxi por app

Deputados rejeitam urgência de proposta que quer barrar mototáxi por aplicativoDerrota ocorreu após STF anular lei de São Paulo que transferia aos municípios poder sobre transporte por aplicativo em motos
Um Projeto de Lei que pretende proibir o transporte de passageiros por aplicativos, em motocicletas, não terá tramitação acelerada na Câmara dos Deputados. A proposta, de autoria do deputado Maurício Neves (PP), teve o pedido de urgência rejeitado nesta quarta-feira, 12, por ampla maioria: 350 votos contra a urgência, 72 a favor e quatro abstenções.
A votação representou uma derrota para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que busca apoio em Brasília para apressar o avanço da medida. O texto seguirá agora o trâmite ordinário, passando pelas comissões temáticas antes de voltar ao plenário da Casa.
Proposta busca barrar mototáxi em apps
O projeto de lei 4.527/2025 propõe vetar o transporte remunerado de passageiros em motocicletas intermediado por plataformas digitais. O argumento apresentado é o de que o serviço aumentaria o risco de acidentes e de lesões graves no trânsito.
Apesar do apoio do prefeito paulistano, a iniciativa enfrenta resistência entre parlamentares e empresas do setor, que apontam que a atividade já é amparada pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, legislação federal que regula o transporte individual privado.
Decisão do STF muda cenário em São Paulo
Dois dias antes da votação, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou uma lei estadual de São Paulo que autorizava as prefeituras a decidir sobre o funcionamento do serviço de mototáxi. A norma havia sido sancionada em junho pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
No julgamento, o relator Alexandre de Moraes defendeu que apenas a União pode legislar sobre trânsito e transporte, sendo inconstitucional qualquer tentativa de estados ou municípios de impor restrições. O entendimento foi acompanhado pela maioria dos ministros.
A decisão também obrigou a Prefeitura de São Paulo a regulamentar a atividade até 10 de dezembro, conforme determinação anterior do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que já havia invalidado um decreto municipal que suspendia o serviço.
Prefeitura critica e empresas comemoram
Em nota, a Prefeitura paulistana afirmou que a posição do Supremo “ignora os riscos à vida e à segurança no trânsito”. O prefeito Ricardo Nunes declarou que respeita o julgamento, mas pretende manter o debate sobre os impactos do serviço.
Já a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), que representa empresas de aplicativos, avaliou que o posicionamento do STF garante segurança jurídica e reforça a legalidade do transporte por motocicletas em plataformas digitais.
