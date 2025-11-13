Assembleia aprova criação do 'Dia do Cantador' no Ceará

Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) / Crédito: Junior Pio/Alece

Foi aprovado na última quarta-feira, 12, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o Projeto de Lei que instituiu o dia do cantador, em homenagem a artistas da cultura popular brasileira. De autoria do deputado Heitor Férrer (União-CE), a proposta prevê que a data seja comemorada no dia 24 de junho. Na data, o PL 117/2025, salienta que serão realizadas atividades culturais, como apresentações musicais, leituras de poesia, exposições de arte e oficinas de criação literária, o texto ainda determina que a lei entra em vigor na data da publicação.