Assembleia aprova criação do 'Dia do Cantador' no Ceará

Assembleia aprova criação do "Dia do Cantador" no Ceará para homenagear Cego Aderaldo

Data será celebrada em 24 de junho e homenageia o cearense Cego Aderaldo e outros nomes da cantoria e da literatura de cordel
Foi aprovado na última quarta-feira, 12, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o Projeto de Lei que instituiu o dia do cantador, em homenagem a artistas da cultura popular brasileira. De autoria do deputado Heitor Férrer (União-CE), a proposta prevê que a data seja comemorada no dia 24 de junho.

Na data, o PL 117/2025, salienta que serão realizadas atividades culturais, como apresentações musicais, leituras de poesia, exposições de arte e oficinas de criação literária, o texto ainda determina que a lei entra em vigor na data da publicação.

A data foi escolhida como para homenagear o cantador cearense Cego Aderaldo (Aderaldo Ferreira de Araújo), nascido nesse dia, em 1878, no Crato e falecido em 1967, em Fortaleza.

O texto do projeto ressalta a importância da cantoria nordestina e da literatura de cordel como expressões da cultura popular brasileira, citando nomes como Patativa do Assaré, Geraldo Amâncio, Dideus Sales e Sávio Pinheiro. O objetivo é preservar, valorizar e divulgar a arte da cantoria e da poesia popular, reconhecendo o papel desses artistas na formação cultural do Ceará.

"Esta data foi escolhida para prestar homenagem ao grande cantador Aderaldo Ferreira de Araújo, imortalizado com a alcunha de Cego Aderaldo. Ele nasceu no Crato no dia 24 de junho de 1878, viveu a maior parte da vida em Quixadá e faleceu em Fortaleza em 29 de junho de 1967.

A cantoria, gênero poético de literatura oral, é uma expressão cultural importante do Brasil, especialmente no Nordeste, que teve no Ceará um ambiente propício para o seu desenvolvimento. Esse tipo de literatura oral vem sendo transmitida por gerações de cantadores e poetas há mais de um século. De igual modo, a literatura de cordel, uma literatura popular em versos, publicada em folhetos, constitui uma das mais importantes manifestações da criatividade literária no âmbito da cultura popular", diz trecho da justificativa. 

O parlamentar aponta que poetas populares têm contribuído "significativamente para a preservação da cultura popular brasileira e merecem ser homenageados e valorizados".

