AO VIVO: Derrite apresenta quarta versão de projeto antifacção

AO VIVO: Derrite apresenta quarta versão de projeto antifacçãoO deputado incluiu previsão de recursos para a Polícia Federal no caso de bens apreendidos em operações contra organizações criminosas
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 13, repercute o novo relatório apresentado pelo relator do Projeto de Lei Antifacção, deputado Guilherme Derrite (PP-SP). A quarta versão do texto incluiu previsão de recursos para a Polícia Federal em caso de bens apreendidos em operações contra organizações criminosas.
O parecer foi apresentado nesta quarta-feira, 12, e atende pedidos de alteração do governo Lula. Derrite indicou no texto que os bens apreendidos devem ir para o Fundo de Segurança Pública do respectivo Estado, se o crime estiver investigado pelas autoridades locais; ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol), se o delito for investigado pela Polícia Federal. Se houver atuação conjunta, o recurso é dividido igualmente.
"Apesar de mais uma versão, o governo continua crítico e que o texto está sendo feito "no improviso". A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, comentou que o relatório anterior "deixava a PF descapitalizada".
Leia mais
Ao esvaziar todos os fundos federais, ao repartir esses fundos, distribuí-los entre os estados e não deixar nada para o federal. Isso nos preocupa muito, porque a Polícia Federal precisa de recursos para as suas operações", afirmou Gleisi.
Assista
Acompanhe
O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.
Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas
Onde: Youtube, Linkedin, Instagram, Facebook e TikTok do O POVO