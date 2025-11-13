Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AO VIVO: Derrite apresenta quarta versão de projeto antifacção

O deputado incluiu previsão de recursos para a Polícia Federal no caso de bens apreendidos em operações contra organizações criminosas
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 13, repercute o novo relatório apresentado pelo relator do Projeto de Lei Antifacção, deputado Guilherme Derrite (PP-SP). A quarta versão do texto incluiu previsão de recursos para a Polícia Federal em caso de bens apreendidos em operações contra organizações criminosas. 

O parecer foi apresentado nesta quarta-feira, 12, e atende pedidos de alteração do governo Lula. Derrite indicou no texto que os bens apreendidos devem ir para o Fundo de Segurança Pública do respectivo Estado, se o crime estiver investigado pelas autoridades locais; ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol), se o delito for investigado pela Polícia Federal. Se houver atuação conjunta, o recurso é dividido igualmente. 

"Apesar de mais uma versão, o governo continua crítico e que o texto está sendo feito "no improviso". A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, comentou que o relatório anterior "deixava a PF descapitalizada".

Ao esvaziar todos os fundos federais, ao repartir esses fundos, distribuí-los entre os estados e não deixar nada para o federal. Isso nos preocupa muito, porque a Polícia Federal precisa de recursos para as suas operações", afirmou Gleisi. 

