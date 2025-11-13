AO VIVO: Derrite apresenta quarta versão de projeto antifacção

A nova versão do texto inclui sepração de bens apreendidos entre forças policiais / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 13, repercute o novo relatório apresentado pelo relator do Projeto de Lei Antifacção, deputado Guilherme Derrite (PP-SP). A quarta versão do texto incluiu previsão de recursos para a Polícia Federal em caso de bens apreendidos em operações contra organizações criminosas. O parecer foi apresentado nesta quarta-feira, 12, e atende pedidos de alteração do governo Lula. Derrite indicou no texto que os bens apreendidos devem ir para o Fundo de Segurança Pública do respectivo Estado, se o crime estiver investigado pelas autoridades locais; ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol), se o delito for investigado pela Polícia Federal. Se houver atuação conjunta, o recurso é dividido igualmente.