Alessandro Stefanutto preso; saiba quem é o ex-presidente do INSS

Alessandro Stefanutto: quem é e o que teria feito o ex-presidente do INSS preso pela PF?Afastado e demitido desde abril, o ex-presidente do INSS foi preso nesta quinta-feira, 13, durante "Operação Sem Desconto"; saiba motivo e o que é a operação
Alessandro Stefanutto, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), foi preso nesta quinta-feira, 13.
O acontecido foi pela investigação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre o esquema bilionário de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS, a Operação Sem Desconto.
Stefanutto foi afastado e demitido do cargo em abril deste ano, sendo detido nesta manhã em cumprimento de medida do Supremo Tribunal Federal (STF).
Além dele, o ex-ministro do Trabalho e da Previdência, José Carlos Oliveira, usará tornozeleira eletrônica pelo envolvimento na fraude.
Outros oito mandados de prisão preventiva ainda serão cumpridos pelas polícias federais e auditores da CGU. Também foram exigidos 63 mandados de busca e apreensão, assim como medidas cautelares de envolvidos de 14 estados e do Distrito Federal.
Quem é Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS preso pela PF?
Alessandro Antônio Stefanutto é filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) desde janeiro deste ano. Quando foi indicado ao cargo de presidência, estava filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB).
Stefanutto é formado em Direito pela Universidade Mackenzie e é mestre em Gestão e Sistema de Seguridade Social pela universidade espanhola de Alcalá.
Além disso, tem pós-graduação em Gestão de Projetos e especialização em Mediação e Arbitragem pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Em julho de 2023, foi indicado para a chefia da autarquia previdenciária pelo ex-ministro do trabalho, Carlos Lupi.
Após as declarações sobre a operação, o PSB, ao qual era filiado no período de indicação ao cargo, compartilhou nota afirmando que não foi de sua responsabilidade. Em coletiva de imprensa, Lupi assumiu o encargo.
Antes disso, foi diretor de Orçamento, Finanças e Logística da autarquia. Durante a transição do governo Bolsonaro para Lula, também foi consultor para assuntos de Previdência Social.
Em 2021, Stefanutto lançou um livro, chamado “Direitos Humanos das Mulheres e o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos”.
Outros cargos que exerceu foram como:
- procurador-geral federal do INSS, de 2011 a 2017;
- técnico da Receita Federal; fez atividades na Consultoria Jurídica do Ministério da Ciência e Tecnologia; e
- no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).
O que diz a defesa de Stefanutto?
Os advogados do ex-presidente do INSS se manifestaram em nota. Confira o comunicado na íntegra:
"A defesa do ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto vem a público esclarecer que:
- Não teve acesso ao teor da decisão que decretou a prisão dele;
- Trata-se de uma prisão completamente ilegal, uma vez que Stefanutto não tem causado nenhum tipo de embaraço à apuração, colaborando desde o início com o trabalho de investigação;
- Irá buscar as informações que fundamentaram o decreto para tomar as providências necessárias;
- Segue confiante, diante dos fatos, de que comprovará a inocência dele ao final dos procedimentos relacionados ao caso."
“Operação Sem Desconto”: entenda investigação da PF
Desde abril deste ano, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União investigam o esquema bilionário de fraudes do INSS, sendo elas:
- Descontos não autorizados em aposentadorias e pensões;
- Acréscimo de dados falsos em sistemas oficiais;
- Vantagem previdenciária e lícita sob prejuízo de outras pessoas;
- Corrupção ativa e passiva;
- Constituição de organização criminosa;
- Ocultação e dilapidação patrimonial.
Somados os novos mandados de prisão preventiva desta quinta, a operação prendeu pelo menos 18 pessoas desde o seu início. Entre os casos de políticos e empresários, dois deles ainda não foram cumpridos, não sendo considerados na lista.
Além deles, foram emitidos 63 mandados de busca e apreensão pelo STF aos envolvidos no esquema fraudulento.
No caso de Stefanutto, sua defesa informou que não teve acesso ao motivo da decisão de sua prisão.
“Trata-se de uma prisão completamente ilegal, uma vez que Stefanutto não tem causado nenhum tipo de embaraço à apuração, colaborando desde o início com o trabalho de investigação”, escreveu.
Acrescenta também que o ex-presidente está confiante com o andamento do processo e que irá comprovar a sua inocência.