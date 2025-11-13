Alessandro Stefanutto preso; saiba quem é o ex-presidente do INSS

Desde abril deste ano, pelo menos 18 pessoas foram presas durante a Operação Sem Desconto; saiba o que fez o ex-presidente do INSS e o que é a operação / Crédito: Divulgação/INSS

Alessandro Stefanutto, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), foi preso nesta quinta-feira, 13. O acontecido foi pela investigação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre o esquema bilionário de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS, a Operação Sem Desconto.

Stefanutto é formado em Direito pela Universidade Mackenzie e é mestre em Gestão e Sistema de Seguridade Social pela universidade espanhola de Alcalá. Além disso, tem pós-graduação em Gestão de Projetos e especialização em Mediação e Arbitragem pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em julho de 2023, foi indicado para a chefia da autarquia previdenciária pelo ex-ministro do trabalho, Carlos Lupi.