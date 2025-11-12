Tarcísio: Em São Paulo não tem lugar onde o Estado e a Polícia não entram -
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou há pouco que, em São Paulo, "não há lugar onde o Estado e a polícia não entram".
O chefe do Executivo estadual disse que o crime organizado é um dos "grandes riscos" do País.
"Só tem uma maneira de lidar com isso, que é enfrentando. E tomamos isso por premissa em São Paulo", destacou o governador, que defendeu a necessidade de cooperação entre a Receita Federal, Coaf, e governo federal no combate ao crime.
Tarcísio participa do Fórum de Investimentos 2026, evento organizado pela Bradesco Asset Management, em São Paulo.