Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kassab será anfitrião de evento internacional da direita em São Paulo

Kassab será anfitrião de evento internacional da direita em São Paulo

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, será o anfitrião da Assembleia Geral da Internacional Democrata de Centro (IDC-CDI), principal entidade política da direita e centro-direita mundial, que realizará seu encontro anual pela primeira vez no Brasil. O evento ocorrerá nos dias 21 e 22 de novembro, no Hotel Renaissance, em São Paulo, e reunirá representantes de 113 partidos de 83 países.

Promovido pelo PSD e pela Fundação Espaço Democrático, o evento discutirá a conjuntura política internacional, mas terá como ponto alto a escolha do novo comando global da IDC-CDI. A Assembleia Geral elegerá o presidente, o secretário-geral e os vice-presidentes que conduzirão a entidade nos próximos anos. A programação inclui também o Fórum Concertação Democrática, promovido pela Fundação Konrad Adenauer, e as reuniões do Comitê Executivo da organização.

O líder do PSD na Câmara, deputado Antonio Brito (BA), será o candidato do partido a uma das vice-presidências da entidade. Ao fim da reunião, está prevista a divulgação de um documento oficial com as deliberações da IDC-CDI.

A Internacional Democrata de Centro foi fundada em 1960, inspirada nos valores da democracia cristã, e tem sede em Bruxelas, na Bélgica. Atualmente, é presidida pelo ex-presidente da Colômbia Andrés Pastrana Arango, membro do Partido Conservador colombiano, e tem como secretário-geral o eurodeputado espanhol Antonio López-Istúriz, do Partido Popular (conservador e cristão) da Espanha.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar