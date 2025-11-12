Jorginho: Não pode deixar pl sobre segurança pública para 2026, senão mistura com política
O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), defendeu a realização da votação do "PL Antifacção" ainda neste ano. A afirmação foi feita durante coletiva de imprensa após uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta quarta-feira, 12.
"Precisa ser aprovado antes de o Congresso sair de férias, antes do final do ano. Não pode deixar para o ano que vem, senão mistura com política", declarou. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), corroborou: "segurança pública não é assunto de campanha eleitoral, é assunto de governabilidade".
Na ocasião, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou que houve uma sugestão de um prazo de 30 dias para a votação, até 10 de dezembro. "Unanimemente, discordamos da rapidez desse projeto. Há de se ter um projeto que atenda o que os Estados precisam", disse Castro. "Quem opera o combate à criminalidade são os Estados, majoritariamente. Então, não adianta fazer um projeto desse sem ouvir os Estados."