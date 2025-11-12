Correção: Kassab será anfitrião de evento internacional de centro e centro-direita em São Paulo

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, será o anfitrião da Assembleia Geral da Internacional Democrata de Centro (IDC-CDI), principal entidade de partidos de centro e centro-direita mundial, que realizará seu encontro anual pela primeira vez no Brasil. O evento ocorrerá nos dias 21 e 22 de novembro, no Hotel Renaissance, em São Paulo, e reunirá representantes de 113 partidos de 83 países.

Promovido pelo PSD e pela Fundação Espaço Democrático, o evento discutirá a conjuntura política internacional, mas terá como ponto alto a escolha do novo comando global da IDC-CDI. A Assembleia Geral elegerá o presidente, o secretário-geral e os vice-presidentes que conduzirão a entidade nos próximos anos. A programação inclui também o Fórum Concertação Democrática, promovido pela Fundação Konrad Adenauer, e as reuniões do Comitê Executivo da organização.

O líder do PSD na Câmara, deputado Antonio Brito (BA), será o candidato do partido a uma das vice-presidências da entidade. Ao fim da reunião, está prevista a divulgação de um documento oficial com as deliberações da IDC-CDI.

A Internacional Democrata de Centro foi fundada em 1960, inspirada nos valores da democracia cristã, e tem sede em Bruxelas, na Bélgica. Atualmente, é presidida pelo ex-presidente da Colômbia Andrés Pastrana Arango, membro do Partido Conservador colombiano, e tem como secretário-geral o eurodeputado espanhol Antonio López-Istúriz, do Partido Popular (conservador e cristão) da Espanha.