Bia Kicis lança pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal com apoio da família Bolsonaro

Durante a noite desta terça-feira, 11, a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) lançou oficialmente sua pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. O evento contou com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. "É uma caminhada por um Senado de coragem, feito por homens e mulheres de coragem, que farão o que deve ser feito para que os Poderes voltem ao seu desenho constitucional e possamos, enfim, ter justiça neste país", afirmou Kicis durante o discurso.

A deputada destacou ainda que decidiu dar esse passo não apenas por incentivo de seus eleitores, mas também por respeito às lideranças do partido e pelo apoio de Michelle Bolsonaro. O anúncio movimenta a disputa pelas duas vagas ao Senado pelo DF. Michelle está entre os nomes cotados para compor uma das chapas do PL, conforme havia sido sinalizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O governador Ibaneis Rocha (MDB) também teria manifestado interesse em concorrer a uma cadeira na Casa. Durante o evento, Michelle Bolsonaro lembrou que completam 100 dias desde o início da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e criticou o fato do ex-presidente não poder se manifestar publicamente. A ex-primeira-dama reafirmou seu posicionamento contrário ao PT, dizendo que a "bandeira jamais será vermelha" e que o objetivo é eleger um "Congresso forte e renovado" nas próximas eleições.

"Obrigada por esse apoio à nossa deputada mais votada, que com certeza tem um projeto lindo para o nosso Distrito Federal através dessa cadeira no Senado. Vamos lutar para eleger Bia Kicis senadora. Mulheres, vamos reagir. Jovens, vamos reagir. Nós temos inocentes presos", declarou Michelle. O senador Flávio Bolsonaro também discursou e liderou um coro pedindo o retorno do pai: "Volta, Bolsonaro", afirmando ser necessário "resgatar o Brasil". O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, manifestou apoio à parlamentar e elogiou o evento nas redes sociais, descrevendo a ocasião como "uma noite promissora para a direita" e "um passo em direção à vitória".

Entre os presentes estavam ainda os senadores Izalci Lucas (PL-DF), Rogério Marinho (PL-RN) e Márcio Bittar (PL-AC), o deputado federal Alberto Fraga (PL-DF) e o ex-ministro da Saúde e pré-candidato ao Senado pela Paraíba, Marcelo Queiroga (PL-PB). De acordo com levantamento da Paraná Pesquisas, a ex-primeira-dama lidera a disputa pelo Senado no Distrito Federal em 2026, com 42,8% das intenções de voto, segundo pesquisa divulgada em junho deste ano. Em segundo lugar aparece Ibaneis Rocha, com 36,5%. Ainda nesse cenário, a senadora Leila Barros (PDT-DF) registra 29,7%, seguida pelas deputadas federais Erika Kokay (PT-DF), com 24%, e Bia Kicis, com 18,3%. A vice-presidente do PT no DF, Rosilene Corrêa, tem 6,5%.