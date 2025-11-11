TCU identifica 'deficiências' em nove ações do governo federal

O Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou, nesta terça-feira, 11, que o governo federal aprimore a formulação e a execução de políticas públicas, após identificar deficiências em programas sociais e estruturais de grande alcance. As conclusões constam do Relatório de Fiscalizações em Políticas e Programas de Governo (RePP), apresentado durante evento promovido pelas Consultorias de Orçamento do Senado (Conorf) e da Câmara dos Deputados. Segundo o TCU, a auditoria mostrou "deficiências nos processos de formulação, implementação e alcance de metas e resultados" em nove políticas públicas fiscalizadas:

Bolsa Família; Mais Médicos; Política Nacional Aldir Blanc (incentivo à cultura); Estratégia Rotas de Integração Regional (incentivo a cadeias produtivas);

Previdência Social Rural; Política Nacional de Manutenção Rodoviária; Plano Setorial de Transporte Ferroviário;

Plano Nacional de Segurança Hídrica; Política Nacional de Segurança de Barragens. Em 2024, segundo o relatório, essas políticas representaram R$ 379,1 bilhões em despesas empenhadas, sendo 95% concentradas na Previdência Social Rural e no Bolsa Família.

Conforme apontou o RePP do Tribunal de Contas, apenas 44% das políticas analisadas identificaram corretamente os problemas públicos e suas causas, e 67% delimitaram adequadamente o público-alvo. Em contrapartida, 44% não analisaram alternativas à solução adotada. O TCU também observou que só 22% das políticas apresentaram uma teoria de mudança clara, com objetivos mensuráveis e realistas. Em 78% dos casos, a definição de metas e linhas de base foi parcial ou inexistentes. "Essa fragilidade compromete a aferição integral da eficiência, eficácia e efetividade das ações, dificulta a comparação de resultados ao longo do tempo e prejudica a transparência", diz trecho do relatório.