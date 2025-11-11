Plano Diretor: Comissão votará relatório e apreciará emendas

￼PRESIDENTE Leo Couto definiu grupo técnico para auxiliar vereadores em análise do Plano Diretor / Crédito: Mateus Dantas/CMFor

A Comissão Especial que analisa o Plano Diretor na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) irá se reunir nesta quarta-feira, 12, por volta de 12h30, após a sessão plenária, para votar o relatório do vereador Bruno Mesquita (PSD), líder do prefeito Evandro Leitão (PT). A expectativa é de aprovação unânime. O texto do relator segue quase integralmente o teor da mensagem aprovada na Conferência da Cidade, que mantém trechos que ampliam áreas de proteção ambiental em Fortaleza, como a Zona de Preservação Ambiental (ZPA) no entorno da floresta do Aeroporto Pinto Martins.