Plano Diretor: Comissão votará relatório e apreciará emendas

Plano Diretor: Comissão deve votar relatório na quarta, 12, e analisa emendas na sequênciaA Comissão Especial da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) deve aprovar por consenso o relatório e buscará convergências nas emendas; Já foram apresentadas 88 emendas
A Comissão Especial que analisa o Plano Diretor na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) irá se reunir nesta quarta-feira, 12, por volta de 12h30, após a sessão plenária, para votar o relatório do vereador Bruno Mesquita (PSD), líder do prefeito Evandro Leitão (PT). A expectativa é de aprovação unânime.
O texto do relator segue quase integralmente o teor da mensagem aprovada na Conferência da Cidade, que mantém trechos que ampliam áreas de proteção ambiental em Fortaleza, como a Zona de Preservação Ambiental (ZPA) no entorno da floresta do Aeroporto Pinto Martins.
Após a votação do relatório, o texto do Plano Diretor será lido em plenário. A expectativa é de que o presidente da CMFor, vereador Leo Couto (PSB), paute o tema já na próxima semana; até o dia 18. Depois desse trâmite, a mensagem voltará à comissão onde as emendas serão analisadas.
Há articulação para que entre os pontos convergentes entre os vereadores, sejam apresentadas emendas coletivas, ao invés de cada um enviar um texto distinto. Há mais divergência e dificuldade de alinhamento entre os pares em mensagens sobre mudanças de zoneamento de áreas da Capital.
O "marco zero" buscado pela liderança é o relatório. A partir dele, buscarão o consenso, mas com a perspectiva de não haver grandes alterações no texto. Já foram apresentadas 88 emendas.
Leo Couto anunciou um grupo técnico composto por servidores especialistas para analisar as emendas enviadas pelos vereadores. Na equipe estão assessor jurídico, profissionais de departamento legislativo, consultoria técnica e uma geógrafa para os temas de georreferenciamento, zoneamento geoambiental, mapas e tipos de solo.
O relator Bruno Mesquita e o presidente da comissão, Benigno Júnior (Republicanos), estipularam o prazo para que os vereadores apresentem as emendas até o dia 12, dia da votação do relatório. Porém, os parlamentares terão até a leitura do Plano Diretor no plenário para apresentar modificações.
Cada emenda receberá um parecer do relator antes de ser votada.
Relatório do Plano Diretor
O relatório mantém praticamente a íntegra do texto consolidado na Conferência da Cidade, respeitando o processo participativo que envolveu representantes de diversos setores sociais. Entre os pontos preservados estão a criação de novas macrozonas ambientais, a valorização das Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) e a manutenção da ampliação de áreas de proteção — como as zonas de entorno do Aeroporto Pinto Martins, alvo de disputa após episódio de desmatamento.
Foram apenas duas emendas. A principal mudança introduzida pelo relator é a reserva mínima de 5% das unidades habitacionais para famílias com pessoas com deficiência, Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Down ou outras condições atípicas. Na mesma linha, ele pediu uma alteração gráfica na redação para mudar os termos “autista” ou “autismo”, substituindo essas expressões por “pessoa(s) com deficiência, transtorno do espectro autista, síndrome de Down ou outras condições atípicas”.
"O projeto fundamenta-se em um conjunto de premissas orientadoras voltadas ao desenvolvimento equilibrado e inclusivo da cidade. Entre elas, destacam-se o incentivo às infraestruturas verdes e às soluções baseadas na natureza, a preservação e recuperação de áreas ambientalmente protegidas, o controle da ocupação desordenada em zonas de risco, e a promoção da mobilidade urbana sustentável, da eficiência energética e da gestão responsável dos resíduos sólidos", escreve Mesquita no documento.