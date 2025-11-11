Relator vota para cassar Glêdson; desembargador pede vistas

Posse de Glêdson Bezerra como prefeito de Juazeiro do Norte e o vice-prefeito Tarso Magno / Crédito: Assessoria/Thiago Sousa

O juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) Leonardo Roberto Oliveira votou nesta terça-feira, 11, para cassar Glêdson Bezerra (Podemos) e Tarso Magno (PP), prefeito e vice-prefeito de Juazeiro do Norte, distante 438 quilômetros de Fortaleza. O magistrado se manifestou a favor de tornar prefeito e vice inelegíveis por oito anos e pela realização de novas eleições. Na preliminar, o relator pediu permissão ao pleno para juntar os dois processos em análise, que investigam abuso de poder político e econômico, o que por unanimidade foi aceito. Depois que Leonardo votou pela cassação, o desembargador Emanuel Leite Albuquerque pediu vistas — mais tempo para análise do caso. O julgamento deverá ser retomado na sexta-feira, 14.