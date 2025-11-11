Futura/Apex: 62,7% aprovam governador de seu Estado, enquanto 30,1% desaprovam

São 46,5% que consideram o governo do seu Estado ótimo. O porcentual é maior do que em outubro, quando o índice marcou 45,6%, e maior que em setembro, quando 43,5% fizeram avaliação positiva.

Pesquisa da Futura Inteligência/Apex Partners divulgada nesta terça-feira, 11, mostra que 62,7% dos brasileiros aprovam o governador de seu Estado, enquanto 30,1% desaprovam, e 7,2% não sabem ou não responderam.

Outros 30% veem o governo estadual como regular, índice que se mostra estável nos últimos meses. Já para 20,1%, o governo estadual está ruim ou péssimo. O porcentual era maior em setembro (24,7%) e em outubro (22,2%).

Além disso, 40,7% dizem não ter preferência de posicionamento político; 37,3% afirmam preferir a direita; 11,6%, a esquerda; e 3,7%, o centro. Não sabem ou não responderam, 6,7%. Para 86,5%, o posicionamento político do candidato é importante na decisão do voto.

A pesquisa realizou 2.000 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais, de 898 cidades, por entrevista telefônica assistida por computador. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.