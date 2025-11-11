Eduardo Bolsonaro ataca aliado que o criticou: 'político bosta'

Eduardo Bolsonaro é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro; ambos do PL / Crédito: Mario Agra / Câmara dos Deputados

Rebatendo as críticas do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) chamou o chefe do Executivo estadual de “político bosta”. As falas do parlamentar aconteceram após Mendes chamar Eduardo de “louco”, por críticas feitas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Não me culpe pela sua frouxidão. Se hoje estou vivendo no exílio, é por causa de políticos bostas iguais ao senhor, com essa 'opiniãozinha' que vende para o público a responsabilização dos outros pela sua falta de coragem. E aí, os nossos inimigos, os ditadores, ficam confortáveis para expandir seu poder”, disse Eduardo.