Eduardo Bolsonaro ataca aliado que o criticou: 'político bosta'

Eduardo Bolsonaro rebate governador de direita que o chamou de louco: "político bosta"Deputado reagiu a fala do governador do MT, que o chamou de "louco"; troca de acusações expõe racha entre alas bolsonaristas
Rebatendo as críticas do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) chamou o chefe do Executivo estadual de “político bosta”. As falas do parlamentar aconteceram após Mendes chamar Eduardo de “louco”, por críticas feitas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
“Não me culpe pela sua frouxidão. Se hoje estou vivendo no exílio, é por causa de políticos bostas iguais ao senhor, com essa 'opiniãozinha' que vende para o público a responsabilização dos outros pela sua falta de coragem. E aí, os nossos inimigos, os ditadores, ficam confortáveis para expandir seu poder”, disse Eduardo.
O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tem partido para o ataque contra nomes de direita considerados menos alinhados ao bolsonarismo e menos engajados na causa de tentar livrar o pai dele da prisão, após a condenação no, Supremo Tribunal Federal (STF), por tentativa de golpe. Eduardo também afirmou que Mendes "não tem coragem" para se posicionar.
Na última sexta-feira, 7, em coletiva de imprensa, o governador de Mato Grosso foi questionado sobre uma publicação de Eduardo e respondeu.
“Ele está louco, falando bobagem, abobrinha. Está nos Estados Unidos, longe da realidade, fez uma lambança gigante quando defendeu o tarifaço, um grande equívoco que cometeu. E agora está cometendo outro", disse o governador, que ressaltou que "respeita muito" o ex-presidente Bolsonaro: "Na minha opinião, ele está sendo injustiçado, mas o filho dele está falando merda lá nos Estados Unidos”.
Na última quinta-feira, 6, em um vídeo publicado no seu perfil na rede social X, Eduardo criticou Tarcísio, alegando que o aliado seria um "candidato do sistema", aprovado por nomes do STF.
“O Tarcísio é o candidato do sistema, é o cara que o Moraes quer. Ele quer ser presidente da República do Brasil. Por isso que falo que ele é uma ficção, porque ele depende totalmente do Bolsonaro e do voto bolsonarista. Porque ele não é um líder, foi eleito em São Paulo pela força do eleitorado conservador".