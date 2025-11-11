AO VIVO: Governo considera alterações de Derrite como ataque à PF

AO VIVO: Governo considera alterações de Derrite como ataque à PFDeputado Guilherme Derrite (PP-SP) muda restrições à Polícia Federal após críticas de integrantes do governo Lula e propõe integração entre PF e polícias estaduais
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 11, repercute as mudanças propostas pelo relator do Projeto de Lei (PL) Antifacção, o deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP).
O projeto original do governo modifica a Lei das Organizações Criminosas, elevando e criando novas penas. Porém, no parecer de Derrite, condutas de facções criminosas são incluídas na Lei Antiterrorismo, além de restingir a atuação da Polícia Federal (PF) a um pedido direto aos governos estaduais.
Após críticas da base do governo Lula (PT), Derrite enviou uma nova versão do relatório, nesta segunda-feira, 10, ampliando novamente a atuação da PF em ações de combate às facções. O diretor-geral da PF disse que a restrição da coorporação era algo "inaceitável" e "inconcebível", em entrevista à CNN Brasil.
O novo texto indica que a Polícia Federal deve atuar "em caráter cooperativo" com as polícias estaduais para "preservar as prerrogativas já garantidas na legislação pátria e promover integração cooperativa institucional que se espera em crimes desta complexidade".
Derrite afirma que as mudanças no parecer se deram após "sugestões de parlamentares e membros do Ministério Público", dentre outros agentes de combate ao crime organizado. Segundo ele, todas as propostas foram ouvidas "atenciosamente" e que a pauta contra o crime é "suprapartidária" e um "processo democrático".
