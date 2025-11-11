AO VIVO: Governo considera alterações de Derrite como ataque à PF

Derrite altera parecer após críticas do Governo / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 11, repercute as mudanças propostas pelo relator do Projeto de Lei (PL) Antifacção, o deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP). O projeto original do governo modifica a Lei das Organizações Criminosas, elevando e criando novas penas. Porém, no parecer de Derrite, condutas de facções criminosas são incluídas na Lei Antiterrorismo, além de restingir a atuação da Polícia Federal (PF) a um pedido direto aos governos estaduais.

Acompanhe O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.