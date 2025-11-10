STF inicia julgamento do golpe com general cearense entre os réus

General cearense Estevam Cals Theóphilo Gaspar de Oliveira está entre os réus do Núcleo 3 da Trama Golpista / Crédito: Alberto César Araújo/Aleam

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar nesta terça-feira, 11, o chamado núcleo 3 da trama golpista, composto por nove militares do Exército e um agente da Polícia Federal. Entre os réus está o general cearense Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, apontado como uma das vozes de maior influência no planejamento das ações. O grupo foi acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de planejar ações contra o resultado das eleições de 2022 e atentar contra autoridades da República. O STF vai decidir se o grupo deve ser absolvido ou condenado, com penas proporcionais ao grau de participação nas ações ilegais.

As acusações A Procuradoria-Geral da República acusa os réus de: Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito Tentativa de golpe de Estado Participação em organização criminosa armada Dano qualificado Deterioração de patrimônio tombado Segundo a PGR, o grupo participou de ações coercitivas. O objetivo seria criar um ambiente de instabilidade e favorecer um decreto de ruptura institucional, com apoio de setores militares. Acusação vs Defesa

O julgamento do núcleo militar, o mais numeroso entre os investigados, deve definir a responsabilidade dos réus nas ações golpistas e sinalizar o ritmo das próximas fases do processo no STF.

General Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira Acusado de usar sua posição e experiência militar para apoiar a tentativa de golpe, teria incentivado Jair Bolsonaro (PL) a assinar o decreto de ruptura institucional. A PGR afirma que sua adesão deu peso simbólico e estratégico ao plano. A defesa nega que ele tenha recebido proposta golpista em reunião com Bolsonaro e sustenta que não há relação com os atos de 8 de janeiro. Estevam Theophilo é irmão do também general cearense Guilherme Theophilo, pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo em 2026. Coronel Bernardo Romão Corrêa Netto Apontado pela PGR como um dos participantes de reunião em novembro de 2022, em que teria sido discutido o decreto golpista. Teria pressionado generais para apoiar a ruptura democrática. A defesa nega envolvimento e afirma que ele não disseminou informações falsas nem participou de planejamento golpista.

Coronel Fabrício Moreira de Bastos Segundo a PGR, participou de ações para pressionar comandantes das Forças Armadas e esteve na reunião de novembro em que foi discutido o decreto. A defesa afirma que ele não cometeu crimes e que não há provas de sua participação em organização criminosa. Coronel Marcio Nunes de Resende Júnior Acusado de ter participado da elaboração de uma carta usada para pressionar comandantes militares a apoiar o golpe. A reunião teria ocorrido em uma sala de sua residência. A defesa nega que ele tenha pressionado oficiais e diz que não há relação com os atos de 8 de janeiro. Tenente-Coronel Hélio Ferreira Lima Apontado como autor de uma planilha com as etapas do golpe e de planejar o caos social e a neutralização de autoridades. A PGR o associa ao plano que previa o assassinato de Lula, Alckmin e Moraes. A defesa contesta a delação de Mauro Cid e sustenta que não há provas de que Lima integrou organização criminosa.