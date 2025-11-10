Pesquisa:Jovens antenados, mas desconfiados com instituições

￼PESQUISA feita pela fundação Friedrich Ebert Stiftung entrevistou 2.024 jovens do Brasil / Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

57% dos jovens brasileiros têm baixa confiança em partidos políticos e 45% também indicaram nível de confiabilidade baixo em relação à Presidência e ao gabinete do governo. É o que diz a pesquisa Juventudes: Um Desafio Pendente, que entrevistou 2.024 jovens do Brasil com idades entre 15 e 35 anos. Realizada pela fundação Friedrich Ebert Stiftung (FES), com apoio da empresa YouGov, o levantamento foi aplicado entre janeiro e fevereiro de 2024 em 14 países da América Latina e do Caribe. Ao todo, foram realizadas 21.847 entrevistas. No Brasil, os jovens foram entrevistados a partir de uma metodologia de amostragem online com painéis web.

Além de questionamentos sobre satisfação pessoal e desencanto com o país, a pesquisa buscou abranger perguntas sobre preocupações e demandas sociais, ideologia política e democracia, confiança nas instituições, participação política, juventudes digitais e novas formas de engajamento. O objetivo do levantamento foi analisar os padrões e as tendências dos posicionamentos e valores políticos das juventudes na região, utilizando uma metodologia mista baseada em pesquisas e análise de dados estatísticos. Os resultados obtidos permitem um diálogo e uma visão comparativa das juventudes dos vários países da região. Em entrevista ao O POVO, a professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e uma das autoras da pesquisa, Elisa Guaraná, explica que o levantamento busca entender como a juventude se movimenta, tanto no cotidiano, como nas formas organizativas e na política. “A gente percebe que há muita gente falando sobre a juventude e muito pouco se ouve a própria juventude. Nós, que estudamos juventude há tantos anos, fazemos um esforço muito grande para dar visibilidade à própria fala da juventude. Então, diante disso, um esforço de um tipo de estudo muito pouco realizado, que são estudos comparativos, que é um esforço difícil. São estudos comparativos de diferentes países, que foi o que nós realizamos. A gente realizou um estudo em cada país e esse estudo pode ser lido para o Brasil e pode ser lido também em diálogo com os outros 13 países”, detalhou.



A professora enfatiza o fato de que, ao longo da história brasileira, a juventude sempre atuou na política em diferentes percepções, atuações e interesses políticos e que, atualmente, isso não é diferente. “Por diferentes matizes políticas, interesses e pautas e agenda, a juventude está na política. Não está bem representada necessariamente, mas ela está no cenário político e essa pesquisa nos mostra isso. As principais agendas, interesses e preocupações dessa juventude dizem respeito às políticas sociais, com uma ampla preocupação com questões sociais”.

Confiança e interesse em política Em relação à confiança nas instituições, a pesquisa aponta que os jovens tem nível de confiança “alto e muito alto” com universidades, igrejas/instituições religiosas e meios de comunicação. Por outro lado, o nível de confiança “muito baixo e baixo” é maior com partidos políticos (57%), influencers e youtubers (56%), Presidência e gabinete do governo (45%) e governos locais (44%).

Já o interesse em política é moderado. No geral, 19% dos jovens não têm interesse em política, 21% têm pouco interesse, 33% têm algum interesse, 13% têm interesse, e 12% demonstram muito interesse. Os entrevistados também foram questionados com que frequência discutem política com outros jovens. 16% responderam nunca, 34% raramente, 33% ocasionalmente, 11% frequentemente e somente 5%

muito frequentemente. Perguntados sobre o motivo, os jovens disseram que é um tema muito conflitivo (35%), não se interessam pelo tema (33%), se estressam com o tema (20%) e não entendem de política (19%). Para a professora Elisa Guaraná, a desconfiança dos jovens é em relação à institucionalização da política no formato atual, especialmente com a falta de espaço e diálogo com os jovens.

“Nossa jovem democracia enfrentar muitas questões, uma delas é justamente como os partidos conseguem dialogar com os jovens e permitir que os jovens entrem. Nós temos uma baixíssima representação e isso não é à toa. Os jovens não conseguem quebrar barreiras duras dos próprios partidos. Não é simplesmente desconfiança em relação ao partido. Quando a gente destrincha os dados, eles têm a desconfiança e, ao mesmo tempo, eles apontam que o partido não dialoga, poderia melhorar, entendem que os partidos poderiam pensar como dialogar mais com os jovens”, explica.

Entre as formas de engajamento político mais praticadas pela juventude, estão o uso das redes sociais ou blogs digitais para se manifestar (23%) e assinar e/ou coletar assinaturas para uma petição (16%). Além disso, questionados sobre os tipos de organizações e causas pelas quais militam, 26% responderam movimento pela vida e a família, 22% disseram cuidado com o meio ambiente, mudança climática e defesa dos territórios, 19% apontaram “não, mas me interessa fazê-lo” e 16% indicou direitos das juventudes. Elisa Guaraná destaca que os jovens não encontram espaços nos partidos políticos e vêm buscando essa mudança, principalmente com formas alternativas de engajamento. Para a docente, os resultados obtidos não seriam uma negação à política, visto que parte dos jovens tem agenda e interesse em participar ativamente.