Cinco estudantes cearenses são aprovados em programa nacional

Cinco cearenses são aprovados em programa nacional para estudantes em BrasíliaO programa Estágio-Visita é promovido para estudantes em graduação e pós-graduação com etapas online e presencial, em Brasília
Cinco jovens foram selecionados para representar o Ceará na segunda edição de 2025 do programa institucional Estágio-Visita, da Câmara dos Deputados. Entre os dias 10 e 13 de novembro, universitários de todas as áreas de formação e estudantes de pós-graduação irão conhecer o funcionamento do Poder Legislativo presencialmente.
Um dos cearenses selecionados é Pedro Henrique Bento, 20, que vai à Brasília pela primeira vez. “Minhas expectativas são as melhores possíveis”, comenta.
O estudante do terceiro semestre de Direito no Centro Universitário Farias Brito Central diz ter conhecido o programa pelo Instagram, por um anúncio de um aluno que já havia participado.
“Desde então, comecei a pesquisar sobre o programa e, com a ajuda da minha chefe nas articulações com o deputado Célio Studart, consegui participar”, explica.
Hoje, Pedro estagia na área criminal, onde tem aprendido sobre a prática jurídica e tem contato direto com policiais, delegados e oficiais de justiça. Também destacou interesse pelas áreas eleitoral e trabalhista.
Com o programa, espera “aprofundar a compreensão sobre o funcionamento do Legislativo e como o Direito e a política se relacionam, especialmente na elaboração de leis, políticas públicas e segurança”.
Sobre o grupo de cearenses aprovados, Pedro explica que criaram um grupo para conversar, após as aulas virtuais.
Além disso, já estão combinando um amigo secreto com presentes regionais durante a viagem. “Estamos animados em poder levar um pouco da nossa cultura”, diz.
Letícia Freitas, Laura Lacerda, Nailton Silva e Giselle Pinheiro são os outros quatro cearenses que estarão presentes em Brasília para a etapa presencial.
Leia mais
Estágio-Visita: como funciona o programa?
Leia mais
Com foco na aproximação de jovens com a política, o Estágio-Visita acontece desde 2003 pela Câmara dos Deputados, sendo chancelado pela Segunda-Secretaria e conduzido pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (CEFOR).
É uma iniciativa gratuita e concorrida. O processo seletivo começa após a pré-inscrição, feita por indicação dos Deputados, que podem escolher apenas um estudante. 70 vagas são sorteadas por edição, com sorteio transmitido ao vivo pelo YouTube da Câmara.
Os selecionados têm cinco dias para fazer o seu registro na área do estudante. Após este passo, é iniciada a etapa online, com 15 horas de duração ao somar as duas aulas e apresentação teórica — esta ocorreu entre os dias 20 de outubro e 7 de novembro.
A segunda é em Brasília, onde os participantes ficam por uma semana e participam de oficinas, simulações de votações, acompanharão comissões e terão contato direto com parlamentares e servidores da Câmara.
A Câmara oferece hospedagem, alimentação e um certificado de 40 horas de atividades aos estudantes que tiveram participação comprovada em 100% na programação.
Segundo Pedro Henrique, nesta edição, ficarão em um alojamento indicado pelo órgão, com direito à transporte diário entre o local e as atividades.
A participação dos cearenses os dá o reconhecimento e a importância de incentivar o engajamento político na juventude, principalmente enquanto estudantes.