Cinco estudantes cearenses são aprovados em programa nacional

Entre os dias 10 e 13, os alunos selecionados para o programa Estágio-Vista visitarão a Câmara dos Deputados, em Brasília / Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Cinco jovens foram selecionados para representar o Ceará na segunda edição de 2025 do programa institucional Estágio-Visita, da Câmara dos Deputados. Entre os dias 10 e 13 de novembro, universitários de todas as áreas de formação e estudantes de pós-graduação irão conhecer o funcionamento do Poder Legislativo presencialmente. Um dos cearenses selecionados é Pedro Henrique Bento, 20, que vai à Brasília pela primeira vez. “Minhas expectativas são as melhores possíveis”, comenta.

O estudante do terceiro semestre de Direito no Centro Universitário Farias Brito Central diz ter conhecido o programa pelo Instagram, por um anúncio de um aluno que já havia participado. “Desde então, comecei a pesquisar sobre o programa e, com a ajuda da minha chefe nas articulações com o deputado Célio Studart, consegui participar”, explica. Pedro Henrique Bento, 20, é estudante do terceiro semestre de direito no Centro Universitário Farias Brito Central Crédito: Arquivo Pessoal/Pedro Henrique Bento Hoje, Pedro estagia na área criminal, onde tem aprendido sobre a prática jurídica e tem contato direto com policiais, delegados e oficiais de justiça. Também destacou interesse pelas áreas eleitoral e trabalhista.

Com o programa, espera “aprofundar a compreensão sobre o funcionamento do Legislativo e como o Direito e a política se relacionam, especialmente na elaboração de leis, políticas públicas e segurança”. Sobre o grupo de cearenses aprovados, Pedro explica que criaram um grupo para conversar, após as aulas virtuais. Além disso, já estão combinando um amigo secreto com presentes regionais durante a viagem. “Estamos animados em poder levar um pouco da nossa cultura”, diz.