AO VIVO: Vítimas do tornado no Paraná são sepultadas

AO VIVO: Vítimas do tornado no Paraná são sepultadasOs selpultamentos aconteceram em Rio Bonito do Iguaçu e em cidades vizinhas durante este domingo, 9. Cerca de 32 pessoas seguem internadas em hospitais do Paraná em situação estável
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 10, repercute os sepultamentos das seis vítimas do tornado que atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, que aconteceram durante este domingo, 9. Quatro pessoas foram veladas e sepultadas na cidade e outras duas pessoas em municípios vizinhos. O governo do Estado do Paraná oficializou luto de três dias pela tragédia.
O tornado com ventos de mais 250 quilômetros por hora aconteceu na última sexta-feira, 7, e atingiu a cidade de 14 mil habitantes, que fica na região centro-sul do Estado. Segundo a Defesa Civil do Paraná, o fenômeno sofreu uma devastação de infraestrutura em 90% do território.
A Secretaria de Saúde de Rio Bonito do Iguaçu confirmou, em um boletim divulgado no fim da manhça de domingo, que foram realizados 835 atendimentos médicos. Quatro pacientes seguem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 32 pessoas seguem internadas em hospitais do Paraná e seis pessoas foram mortas.
O tornado que atingiu a cidade foi confirmado pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) e classificado como nível F3. O governador Ratinho Júnior (PSD) decretou estado de calamidade pública no município e chamou a situação de "catástrofe sem precedentes", o que facilita a liberaçao imediata de recursos públicos e pedidos de apoio financeiro ao governo federal.
O governo federal anunciou o envio de ajuda humanitária para a cidade para restabelecer serviços de energia elétrica e água. Além disso, equipes do Instituto Nacional do Seguro Social serão enviadas à cidade para presta atendimento de solicitação de antecipação da renda mensal do INSS.
Mais de 1 mil moradores ficaram desalojados e se abrigaram em cidades próximas em abrigos emergenciais.
