AO VIVO: Vítimas do tornado no Paraná são sepultadas

Cerca de 32 pessoas seguem em internação após tornado no Paraná

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 10, repercute os sepultamentos das seis vítimas do tornado que atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, que aconteceram durante este domingo, 9. Quatro pessoas foram veladas e sepultadas na cidade e outras duas pessoas em municípios vizinhos. O governo do Estado do Paraná oficializou luto de três dias pela tragédia. O tornado com ventos de mais 250 quilômetros por hora aconteceu na última sexta-feira, 7, e atingiu a cidade de 14 mil habitantes, que fica na região centro-sul do Estado. Segundo a Defesa Civil do Paraná, o fenômeno sofreu uma devastação de infraestrutura em 90% do território.

Mais de 1 mil moradores ficaram desalojados e se abrigaram em cidades próximas em abrigos emergenciais. Assista Acompanhe O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.

