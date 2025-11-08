O POVO e FDR promovem debates com o professor e jurista Wálter Maierovitch

Grupo de Comunicação O POVO e a Fundação Demócrito Rocha (FDR) promovem debates com jurista Wálter Fanganiello Maierovitch, que lança o novo livro "O mercado da morte: conexões e realidade" / Crédito: Divulgação

O Grupo de Comunicação O POVO e a Fundação Demócrito Rocha (FDR) realizarão na próxima quarta-feira, 12, um debate com o professor e jurista Wálter Fanganiello Maierovitch. O autor, um dos principais especialistas na análise de crime organizado no Brasil, vem a Fortaleza para o lançamento do livro “O mercado da morte: conexões e realidade”, publicado pela Editora Unesp. A programação ocorrerá em dois momentos. Às 16 horas, Maierovitch participa de um debate exclusivo com um grupo selecionado de 30 convidados do O POVO, no Espaço O POVO de Cultura&Arte. Participarão autoridades de vários segmentos, personalidades locais e cidadãos.

O professor amplia as discussões que já o consagraram em “Máfia, poder e antimáfia: Um olhar pessoal sobre uma longa e sangrenta história”, obra vencedora do Prêmio Jabuti de Ciências Sociais, para analisar as engrenagens da violência de Estado e o papel dos chamados “mercadores da morte”, que operam à luz do dia sob o discurso da defesa e da segurança. “O livro fala sobre a violência de Estado, sobre o comércio de armas, sobre a destruição travestida de defesa, sobre o valor da vida humana, mais do que tudo. Essa operação contra as organizações criminosas, ocorrida no Rio de Janeiro, que choca pelo número de mortos e pelo armamento das facções, pode ser vista como uma manifestação exatamente desse 'mercado da morte' que o livro aborda. Uma coincidência macabra, talvez”, avalia Marcos Tardin, gerente-geral da FDR. A vinda do professor Wálter Fanganiello Maierovitch reforça o papel do O POVO em promover debates sobre temas oportunos.