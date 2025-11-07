Presidente do STF, Fachin defende autocontenção no Judiciário

Ministro Edson Fachin discursa em Congresso do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, no Centro de Eventos de Ceará / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, discursou em evento nesta sexta-feira, 7, e afirmou que o Poder Judiciário deve agir com “autocontenção”. “É claro que é preciso ter limites, o Judiciário também deve trabalhar olhando para o pilar da autocontenção”, declarou. O ministro fez o discurso de encerramento do IV Congresso do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus – CNJ), que ocorreu no Centro de Eventos do Ceará, e afirmou que o Judiciário é o caminho final quando não há outro mecanismo disponível para garantir direitos.

“Não havendo outro mecanismo, bate-se à porta do Judiciário e nós somos desafiados a uma intervenção judicial que às vezes é chamada de ativista”, destacou Fachin. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO O ministro continuou: “Nós, diante de um dever insculpido na Constituição, não temos a prerrogativa, como juízes, de cruzar os braços e nos fazermos indiferentes. Quem bate à porta da Justiça almeja uma resposta – pode ser ‘sim’, pode ser ‘não’. Por isso, a base axiológica da atuação da magistratura não é discricionária”. Segundo o magistrado, a judicialização da Saúde é crescente e inegável. “E não há dúvida que isso também se dá quando ocorrem falhas substanciais na entrega administrativa daquele direito ou da realização daquele dever. E, em decorrência disso, se bate à porta da justiça”, destacou. Posição No início do discurso, Fachin citou a frase: “Diga-me como a maioria trata a minoria e eu direi de qual maioria se trata”, ao contextualizar sua prática de autodescrição, sobre a qual diz ser frequentemente questionado. “Para quem é avô de um neto lindíssimo, que tem um grau perceptível de autismo. A resposta é muito simples”, afirmou.