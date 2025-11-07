Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hugo Motta determina sessões semipresenciais na semana da COP30

Hugo Motta determina sessões semipresenciais na Câmara na semana da COP30

Decisão atende a um pedido dos líderes partidários da Casa, que encaminharam um requerimento ao presidente
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), determinou nesta sexta-feira, 7, que as sessões deliberativas da Casa na próxima semana, durante a realização da COP30, serão semipresenciais. Assim, os deputados poderão votar a distancia nos projetos a serem analisados no plenário.

A decisão atende a um pedido dos líderes partidários da Casa, que encaminharam um requerimento ao presidente para que as sessões da próxima semana ocorram de forma semipresencial.

Ainda não foi divulgada a lista dos temas que devem ser enfrentados pelos parlamentares na próxima semana, mas a expectativa é a de os parlamentares se debruçarem sobre a pauta remanescente - em especial sobre temas ambientais e segurança pública.

