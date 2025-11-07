Hugo Motta determina sessões semipresenciais na semana da COP30

Decisão atende a um pedido dos líderes partidários da Casa, que encaminharam um requerimento ao presidente

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), determinou nesta sexta-feira, 7, que as sessões deliberativas da Casa na próxima semana, durante a realização da COP30, serão semipresenciais. Assim, os deputados poderão votar a distancia nos projetos a serem analisados no plenário.

A decisão atende a um pedido dos líderes partidários da Casa, que encaminharam um requerimento ao presidente para que as sessões da próxima semana ocorram de forma semipresencial.