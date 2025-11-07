Haddad vai ao velório de Paulo Frateschi em SP: 'Uma das pessoas mais queridas do PT'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, compareceu nesta sexta-feira, 7, ao velório do ex-deputado Paulo Frateschi, realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Haddad cancelou a agenda que cumpriria em Belém (PA) e embarcou pela manhã para a capital paulista. Frateschi, de 75 anos, foi secretário de Relações Governamentais na gestão de Haddad à frente da Prefeitura de São Paulo. "Era uma figura excepcional, um amigo, sem sombra de dúvida, uma das pessoas mais queridas do PT", disse o ministro em conversa com a imprensa. "Talvez tenha sido uma das pessoas que mais passou por provações. Não conheço ninguém que tenha precisado se refazer e superar tantos acontecimentos trágicos."

Emocionado, Haddad afirmou ter conhecido Frateschi há cerca de quatro décadas e lembrou sua atuação na organização de movimentos populares, como a campanha das Diretas Já. Destacou ainda a disposição do ex-deputado para o debate público e o engajamento em causas políticas e sociais. O ministro relatou que, desde que assumiu a Fazenda, passou a vir menos a São Paulo e mantinha apenas contatos indiretos com o Frateschi, mas continuava informado sobre sua militância. Também amigo pessoal do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Frateschi morreu na quinta-feira, 6, após ser esfaqueado pelo próprio filho, Francisco Frateschi, num momento de sofrimento psicológico.