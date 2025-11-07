Falas de dirigentes indicam União Brasil na oposição ao PT no CE

￼CIRO Gomes discursa com Caiado, ACM Neto, Rueda e RC / Crédito: João Paulo Biage

O evento de filiação do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ao União Brasil também serviu como um direcionamento sobre o futuro do partido no Ceará, em meio a uma disputa entre a base governista e a oposição. Pelas falas de dirigentes nacionais, há sinalização de que a sigla deverá estar no bloco contrário ao do PT em 2026. Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, afirmou em discurso durante o evento que a filiação de Roberto é começo da mudança no Ceará. Ele destacou a aliança formada entre outras siglas como o PL, presidido pelo deputado federal André Fernandes, e o PSDB do ex-ministro Ciro Gomes e do ex-senador e ex-governador Tasso Jereissati.