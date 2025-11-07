Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Falas de dirigentes indicam União Brasil na oposição ao PT no CE

Falas de dirigentes do União Brasil indicam partido na oposição ao PT no Ceará

Declarações de Rueda e ACM Neto ocorreram durante a filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio; base do governo ainda tenta atrair o partido e deputados filiados chegaram a sinalizar apoio à reeleição de Elmano (PT)
Autor Guilherme Gonsalves
Autor
Guilherme Gonsalves Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O evento de filiação do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ao União Brasil também serviu como um direcionamento sobre o futuro do partido no Ceará, em meio a uma disputa entre a base governista e a oposição. Pelas falas de dirigentes nacionais, há sinalização de que a sigla deverá estar no bloco contrário ao do PT em 2026.

Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, afirmou em discurso durante o evento que a filiação de Roberto é começo da mudança no Ceará. Ele destacou a aliança formada entre outras siglas como o PL, presidido pelo deputado federal André Fernandes, e o PSDB do ex-ministro Ciro Gomes e do ex-senador e ex-governador Tasso Jereissati.

O dirigente ainda declarou que essas forças, antes adversárias, se unem para derrotar o que representa o atraso da política.

"Esse filiação do Roberto é o começo da mudança no Ceará. Eu ouso dizer que pela primeira vez eu vejo um conjunto de forças política no Ceará construindo um novo caminho. Vejo o PL, vejo o PSDB, vejo pessoas que antes não se falavam e que hoje dialogam em um vértice comum: derrotar tudo aquilo que é uma mazela governamental que representa o atraso da política. Tenham a convicção que encontram aqui nessa federação um ambiente próspero para um Ceará diferente", afirmou.

Leia mais

Em dezembro, durante visita a Fortaleza, Rueda foi cobiçado por membros do governo, como o secretário chefe da Casa Civil de Elmano, Chagas Vieira; e aliados da base, como o deputado federal Moses Rodrigues (União). Eles chegaram a posar para uma foto juntos, agitando os bastidores da política local. Um dia depois, membros da oposição também procuraram o dirigente.

Já o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, fez discurso mais enfático para mostrar que o partido estará na oposição ao PT nas eleições de 2026. Ele, que é pré-candidato a governador da Bahia, comparou os dois estados governados por petistas e disse que o grupo terá a missão de enfrentar o sistema, projetando confronto direto.

"Você (Roberto Cláudio) é muito bem recebido e se Deus quiser em 2026, e o Nordeste vai se destacar nisso, nós vamos derrotar o PT, derrotar o PT no Ceará, na Bahia e no Brasil", disse.

Leia mais

Impasse

Anunciada, mas ainda não concretizada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a federação entre União Brasil e PP tem provocados disputas locais pelo País. No Ceará, dentre os cinco deputados federais dos partidos, três são governistas: Moses Rodrigues e Fernanda Pessoa, do União; e AJ Albuquerque, dirigente do PP no Ceará. Já Danilo Forte (União) e Dayany Bittencourt (União) são oposição.

Nos bastidores, projeta-se que a aproximação pode significar uma vaga na chapa majoritária, com Moses sendo candidato a senador, o que atrairia o bloco para a base.

Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil, alertou que tanto Moses como Fernanda podem sofrer punições, inclusive a expulsão, caso apoiem o PT. Segundo ele, há um direcionamento nacional a ser seguido, que caso seja descumprido acarretará consequências.

Roberto Cláudio anunciou que se filiaria ao União Brasil no início de junho, mas o ato só ocorreu cinco meses depois. Ele alegou problemas de agendas dos líderes do bloco. A demora provocou questionamento sobre a garantia de que a federação ficaria na oposição no Ceará.

No dia de assinar a ficha de filiação, RC disse ter a confirmação de lideranças, tanto do União Brasil quanto do PP, de que o bloco estará do lado oposto do PT.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

pt elmano de freitas Governo Elmano

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar