Câmara: Sabóia tira licença; suplente que apoiou Sarto assumiu

Câmara: Sabóia tira licença para articulações políticas; suplente que apoiou Sarto em 2024 assumiuDurante licença de quatro meses, suplente Dayane Costa assumiu a vaga; no início do ano houve resistência quanto a uma possível chegada dela ao Legislativo
O vereador Wellington Saboia (Podemos) se licenciou da Câmara Municipal de Fortaleza por um período de quatro meses, alegando motivos pessoais. Durante o afastamento, quem assume é a suplente Dayane Costa, que obteve quase 5 mil votos nas eleições de 2024. Ela apoiou o ex-prefeito José Sarto (PSDB), sendo conhecida à época do pleito como "Dayane do Sarto".
A movimentação tem também um componente político. O parlamentar pretende usar o tempo fora do Legislativo para se dedicar à articulação partidária e ao fortalecimento do Podemos no Ceará, em preparação para as eleições de 2026. A meta é ampliar a presença da legenda em diferentes regiões e incentivar novas lideranças locais.
Alternância
Para o Podemos, a substituição é uma forma de oxigenar a atuação do partido na Câmara. A alternância de mandatos tem sido uma estratégia adotada por legendas que buscam valorizar suplentes e integrar novos nomes à atuação política.
Dayane Costa, que concorreu pela primeira vez em 2024, afirma que pretende ampliar o diálogo com a população durante o período em que estiver no mandato. A vereadora diz que pretende manter alinhamento com as bandeiras defendidas por Saboia e reforçar a presença do Podemos em debates sobre políticas públicas de Fortaleza.
Saboia, por sua vez, seguirá envolvido nas discussões internas do partido, mesmo fora do plenário. O vereador deve concentrar esforços na consolidação de alianças e na estruturação das chapas para as eleições de 2026.
"Dayane do Sarto"
Em janeiro deste ano, no início da gestão do prefeito Evandro Leitão (PT), uma movimentação política envolvendo o Podemos provocou efeitos na cena política local. Era esperado que Saboia tomasse posse no Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon), abrindo vaga na Câmara para os suplentes. Dayane Costa (Podemos), conhecida como “Dayane do Sarto”, assumiria por ser a primeira suplente.
À época, O POVO apurou que houve resistência - de atores ligados à gestão municipal - quanto à possibilidade de Dayane assumir como vereadora. A suplente apoiou os então candidatos José Sarto, no primeiro turno, e seguiu o partido no apoio a André Fernandes (PL), no segundo turno de 2024. Além de ter feito críticas a Evandro, o que teria gerado relutância com a eventual chegada dela ao Legislativo.
Na ocasião, Sabóia reconheceu haver ruídos, mas disse sentir abertura da gestão para resolver. No segundo turno das eleições de 2024, o Podemos chegou a dialogar com os dois então candidatos a prefeito, Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL). Entretanto, a sigla decidiu apoiar Fernandes contra o petista.
