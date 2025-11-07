Câmara: Sabóia tira licença; suplente que apoiou Sarto assumiu

Saboia se licencia da Câmara e suplente Dayane Costa assume mandato pelo Podemos / Crédito: Reprodução/ Assessoria Wellington Saboia

O vereador Wellington Saboia (Podemos) se licenciou da Câmara Municipal de Fortaleza por um período de quatro meses, alegando motivos pessoais. Durante o afastamento, quem assume é a suplente Dayane Costa, que obteve quase 5 mil votos nas eleições de 2024. Ela apoiou o ex-prefeito José Sarto (PSDB), sendo conhecida à época do pleito como "Dayane do Sarto".

A movimentação tem também um componente político. O parlamentar pretende usar o tempo fora do Legislativo para se dedicar à articulação partidária e ao fortalecimento do Podemos no Ceará, em preparação para as eleições de 2026. A meta é ampliar a presença da legenda em diferentes regiões e incentivar novas lideranças locais.



Alternância

Para o Podemos, a substituição é uma forma de oxigenar a atuação do partido na Câmara. A alternância de mandatos tem sido uma estratégia adotada por legendas que buscam valorizar suplentes e integrar novos nomes à atuação política.

Dayane Costa, que concorreu pela primeira vez em 2024, afirma que pretende ampliar o diálogo com a população durante o período em que estiver no mandato. A vereadora diz que pretende manter alinhamento com as bandeiras defendidas por Saboia e reforçar a presença do Podemos em debates sobre políticas públicas de Fortaleza.

Saboia, por sua vez, seguirá envolvido nas discussões internas do partido, mesmo fora do plenário. O vereador deve concentrar esforços na consolidação de alianças e na estruturação das chapas para as eleições de 2026. "Dayane do Sarto" Em janeiro deste ano, no início da gestão do prefeito Evandro Leitão (PT), uma movimentação política envolvendo o Podemos provocou efeitos na cena política local. Era esperado que Saboia tomasse posse no Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon), abrindo vaga na Câmara para os suplentes. Dayane Costa (Podemos), conhecida como “Dayane do Sarto”, assumiria por ser a primeira suplente.