AO VIVO: STF inicia julgamento de recursos de Bolsonaro e mais 6 réus; Lula e os desafios da COP30

AO VIVO: STF inicia julgamento de recursos de Bolsonaro e mais 6 réus; Lula e os desafios da COP30STF analisa recursos de Bolsonaro e seis condenados por tentativa de golpe; Lula discute metas climáticas para a COP30.
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 7, destaca o início do julgamento dos recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros seis réus condenados por tentativa de golpe de Estado. A análise, conduzida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), deve definir se as penas aplicadas após os ataques de 8 de janeiro serão mantidas ou reduzidas.
A edição também aborda a ausência do ministro Luiz Fux na sessão e o clima de expectativa entre aliados de Bolsonaro, que temem uma possível prisão do ex-presidente ainda neste ano. A defesa do réu insiste em contradições nos processos e questiona as provas apresentadas pelo Ministério Público Federal.
Outro tema em destaque é a preparação do governo Lula para a COP30, que será realizada em Belém, no Pará, em 2025. O evento, que terá início nesta segunda-feira, 10, promete concentrar as discussões sobre a transição energética e a preservação da Amazônia, temas centrais da diplomacia ambiental brasileira.
