AO VIVO: STF inicia julgamento de recursos de Bolsonaro e mais 6 réus; Lula e os desafios da COP30

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 7, destaca o início do julgamento dos recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros seis réus condenados por tentativa de golpe de Estado. A análise, conduzida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), deve definir se as penas aplicadas após os ataques de 8 de janeiro serão mantidas ou reduzidas.



A edição também aborda a ausência do ministro Luiz Fux na sessão e o clima de expectativa entre aliados de Bolsonaro, que temem uma possível prisão do ex-presidente ainda neste ano. A defesa do réu insiste em contradições nos processos e questiona as provas apresentadas pelo Ministério Público Federal.