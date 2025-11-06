Prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, é afastado em operação da PF

Prefeito de Sorocaba é afastado em nova fase de operação da PF sobre desvios na Saúde / Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Sorocaba

A Polícia Federal (PF) deflagrou operação para investigar supostos desvios de verbas na Saúde de Sorocaba (SP), tendo como alvo o prefeito Rodrigo Manga (Republicanos). A apuração envolve contratos emergenciais e sem licitação com uma organização social responsável pela gestão de unidades de pronto atendimento (UPAs) no Município.

Segunda fase: afastamento do prefeito

A segunda fase da Operação Cópia e Cola, deflagrada nesta quinta-feira, 6, resultou no afastamento de Manga do cargo por 180 dias, por decisão da Justiça Federal. A medida foi tomada a pedido da PF, que apontou risco de interferência nas investigações caso o prefeito permanecesse na função.



Na mesma etapa, a PF apontou que Manga teria recebido propina por meio de transações imobiliárias e depósitos em espécie, intermediados por operadores financeiros. Também foi determinado o bloqueio de até R$ 20 milhões dos investigados.

Defesa nega irregularidades

Rodrigo Manga nega as acusações. Ele afirma que o dinheiro apreendido em endereços de terceiros está declarado e não pertence diretamente a ele. Em nota, seus advogados classificaram as ações da PF como “exageradas” e criticaram a condução do processo.

A operação ocorre em meio à crescente projeção nacional de Manga, que recentemente anunciou pré-candidatura à Presidência da República em 2026, pelo PRTB. O prefeito também gravou vídeos nas redes sociais classificando a ação da PF como uma retaliação política. “Não tenho medo de você, presidente Lula”, declarou, ao sugerir perseguição motivada por sua visibilidade nacional.

