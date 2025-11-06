Meruoca: Justiça Eleitoral anula cassação de vereadores

Justiça Eleitoral anula cassação de vereadores de Meruoca por fraude à cota de gêneroRelator manifestou entendimento de que "ausência de robustez das provas produzidas" impediria a condenação em tão graves sanções previstas na lei
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) anulou, em sessão na última terça-feira, 4, uma sentença de dez vereadores e suplentes do PSB de Meruoca, cassados por fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024.
A decisão afetou os vereadores eleitos José Mardonio Cavalcante de Alcantaras, Raimundo Nonato Costa Carneiro e Wagner Marques Sampaio; além dos suplentes Diana Gadelha Gomes, Geovanna Tais Martins do Nascimento, Maria Luzia Braga de Oliveira, Francisco Olimpio Frota Mont'alverne, Genival Carlos Diniz, José Maria Ferreira do Nascimento e Pablo Yuri Dias Fonteles.
Leia mais
O caso
Inicialmente, A Justiça Eleitoral reconheceu a fraude e considerou a caracterização das candidaturas fictícias de Diana Gomes, Geovanna Nascimento e Maria Oliveira. A corte eleitoral levou em conta elementos, como: votação inexpressiva, prestação de contas com valores padronizados, ausência de atos significativos de campanha, incluindo a falta de divulgação e de pedido de votos em redes sociais, não distribuição de materiais de campanha; além de apoio a outras candidaturas.
As três candidatas, além de outros vereadores afetados pela decisão, entraram com embargos de declaração alegando:
- Omissão quanto ao resultado eleitoral do município, destacando a existência de candidaturas masculinas com votação iguais ou menos expressivas que as das candidatas impugnadas;
- Obscuridade na análise da trajetória política da candidata Maria Luíza;
- Contradição no reconhecimento de atos de campanha das três candidatas impugnadas e mesmo assim desconsiderá-los como prova de participação efetiva;
- Contradição na valoração da atuação da candidata Geovanna Tais, desqualificar sua campanha pela ausência de engajamento virtual, ignorando provas de atuação presencial e virtual.
No entanto, o juiz eleitoral da 24ª Zona Eleitoral de Sobral negou os embargos e considerou que “houve análise do resultado eleitoral do município com apreciação e comparação com a votação alcançada pelos candidatos homens” e que a sentença levou em conta a “trajetória política da candidata Maria Luzia pontuando a estranheza causada pela baixa votação obtida por uma candidata que já havia concorrido em outras eleições”.
Os registros pontuais e isolados de atos de campanha das candidatas não foram suficientes para afastar o entendimento de fraude e o juiz ainda descartou omissão ou contradição na análise das provas relacionadas à candidata Geovanna Martins.
“Uma vez que foi devidamente ponderado seu depoimento em audiência, de que sua campanha era voltada para público jovem, enquanto seus atos de campanha não abrangeram utilização de redes sociais, que é o principal meio de comunicação deste público”.
TRE reverteu a decisão
Em decisão nessa terça-feira, os desembargadores acompanharam, por unanimidade, o voto do relator Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos pela anulação da sentença. Em sessão realizada no dia 10 de outubro, o desembargador eleitoral apresentou seu voto e levou em conta três pontos: a padronização da prestação de contas, baixíssima votação e ausência de campanha.
Sobre o número de votos obtidos pelas candidatas, que registraram seis, dois e nove votos, o desembargador considerou que, apesar de aparentemente inexpressivos, “revelam-se plenamente condizentes com o contexto político eleitoral do município de Meruoca”. Além disso, destacou que candidatos do sexo masculino também registraram padrão similar ou ainda mais modesto.
“Importa notar que a própria jurisprudência tem enfatizado que a votação inexpressiva isoladamente não caracteriza fraude, sendo necessária a presença conjunta de outros elementos objetivos que revelem a ausência de campanha e a intenção dolosa de simulação de candidatura”.
O relator também avaliou que a uniformização de prestação de contas das candidatas não configura indício de fraude e destacou a legitimidade dos atos e da participação das candidatas nas campanhas.
“No presente caso, não se verifica nos autos qualquer elemento probatório consistente, seja de natureza documental ou testemunhal, capaz de demonstrar a existência de conluio ou fraude deliberada com objetivo de fraudar a legislação eleitoral [...] A ausência de robustez das provas produzidas impede a condenação dos recorridos em tão graves sanções previstas na lei, razão pela qual voto pela reforma na sentença de primeiro grau”, decidiu.