Meruoca: Justiça Eleitoral anula cassação de vereadores

O TRE-CE anulou a sentença de dez vereadores e suplentes do PSB cassados por fraude à cota de gênero nas eleições municipais em Meruoca em 2024 / Crédito: Divulgação/TRE-CE

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) anulou, em sessão na última terça-feira, 4, uma sentença de dez vereadores e suplentes do PSB de Meruoca, cassados por fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024.

A decisão afetou os vereadores eleitos José Mardonio Cavalcante de Alcantaras, Raimundo Nonato Costa Carneiro e Wagner Marques Sampaio; além dos suplentes Diana Gadelha Gomes, Geovanna Tais Martins do Nascimento, Maria Luzia Braga de Oliveira, Francisco Olimpio Frota Mont'alverne, Genival Carlos Diniz, José Maria Ferreira do Nascimento e Pablo Yuri Dias Fonteles.

“Uma vez que foi devidamente ponderado seu depoimento em audiência, de que sua campanha era voltada para público jovem, enquanto seus atos de campanha não abrangeram utilização de redes sociais, que é o principal meio de comunicação deste público”.

TRE reverteu a decisão

Em decisão nessa terça-feira, os desembargadores acompanharam, por unanimidade, o voto do relator Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos pela anulação da sentença. Em sessão realizada no dia 10 de outubro, o desembargador eleitoral apresentou seu voto e levou em conta três pontos: a padronização da prestação de contas, baixíssima votação e ausência de campanha. Sobre o número de votos obtidos pelas candidatas, que registraram seis, dois e nove votos, o desembargador considerou que, apesar de aparentemente inexpressivos, “revelam-se plenamente condizentes com o contexto político eleitoral do município de Meruoca”. Além disso, destacou que candidatos do sexo masculino também registraram padrão similar ou ainda mais modesto.