Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conheça os votos em projeto que pode dificultar aborto legal em crianças vítimas de estupro

Conheça os votos em projeto que pode dificultar aborto legal em crianças vítimas de estupro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por 317 votos a favor e 111 contra, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 5, a suspensão da resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) de 2024, que trata do atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e a garantia de seus direitos. O projeto segue para o Senado.

A resolução determinava que a criança deve ter garantido o seu direito de acesso a informação sobre a possibilidade de aborto caso a gestação seja resultado de episódio de violência sexual, e permite também que o aborto seja feito sem a necessidade de lavrar boletim de ocorrência ou supervisão judicial relatando o caso.

Além disso, outro trecho da resolução estabelece como conduta discriminatória se um profissional recusar a prática do aborto apenas com a justificativa de não acreditar na palavra da vítima de que ocorreu a violência sexual.

O projeto para suspender o ato normativo foi apresentado pela deputada Chris Tonietto (PL-RJ) e recebeu amplo apoio da bancada cristã. A parlamentar alega que o ato normativo do Conanda fala do direito ao aborto - algo que, para ela, não constitui direito. Por isso, diz a deputada, "não há que se falar em aborto legal".

Os parlamentares da bancada cristã são contrários ao trecho que menciona a conduta discriminatória e alegam que hospitais católicos seriam obrigados a realizar a interrupção da gestação, ainda que sejam contra o aborto. Já deputados de esquerda, como Maria do Rosário (PT-RS), criticaram o projeto. "É uma proposta cruel contra crianças", diz. "A proposta é cruel para com meninas que sofreram estupro."

Em nota, o Ministério das Mulheres manifestou "preocupação" com a tramitação do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) e afirma que a anulação da orientação "cria um vácuo que dificulta o acesso dessas vítimas ao atendimento e representa um retrocesso em sua proteção".

"A necessidade dessas diretrizes é uma resposta a um cenário alarmante. Entre 2013 e 2023, o Brasil registrou mais de 232 mil nascimentos de mães com até 14 anos, idade inferior à do consentimento, ou seja, são gestações infantis decorrente de estupro de vulnerável", informou a pasta.

"Embora a lei garanta o aborto legal em casos de estupro, milhares de meninas são forçadas à maternidade anualmente. Em 2023, apenas 154 meninas em todo o país conseguiram acessar esse direito", acrescentou.

Veja como votou cada deputado

Avante

André Janones (MG) - Sim

Bruno Farias (MG) - Sim

Delegada Ione (MG) - Sim

Greyce Elias (MG) - Sim

Neto Carletto (BA) - Não

Pastor Sargento Isidório (BA) - Sim

Waldemar Oliveira (PE) - Não

Cidadania

Any Ortiz (RS) - Sim

MDB

Acácio Favacho (AP) - Sim

Alceu Moreira (RS) - Sim

Alexandre Guimarães (TO) - Sim

Antônio Doido (PA) - Sim

Baleia Rossi (SP) - Sim

Célio Silveira (GO) - Sim

Cleber Verde (MA) - Sim

Cobalchini (SC) - Sim

Delegado Palumbo (SP) - Sim

Dra. Alessandra Haber (PA) - Sim

Duda Ramos (RR) - Sim

Elcione Barbalho (PA) - Não

Fábio Teruel (SP) - Sim

Gutemberg Reis (RJ) - Sim

Helena Lima (RR) - Sim

Hercílio Coelho Diniz (MG) - Sim

Hildo Rocha (MA) - Sim

Iza Arruda (PE) - Sim

João Cury (SP) - Sim

Juarez Costa (MT) - Sim

Keniston Braga (PA) - Sim

Lucio Mosquini (RO) - Sim

Luiz Fernando Vampiro (SC) - Sim

Márcio Biolchi (RS) - Sim

Marussa Boldrin (GO) - Sim

Newton Cardoso Jr (MG) - Sim

Olival Marques (PA) - Sim

Pezenti (SC) - Sim

Rafael Brito (AL) - Sim

Rafael Prudente (DF) - Sim

Sergio Souza (PR) - Sim

Simone Marquetto (SP) - Sim

Yury do Paredão (CE) - Sim

Novo

Adriana Ventura (SP) - Sim

Gilson Marques (SC) - Sim

Luiz Lima (RJ) - Sim

Marcel van Hattem (RS) - Sim

PCdoB

Alice Portugal (BA) - Não

Daiana Santos (RS) - Não

Daniel Almeida (BA) - Não

Enfermeira Rejane (RJ) - Não

Jandira Feghali (RJ) - Não

Márcio Jerry (MA) - Não

Orlando Silva (SP) - Não

Professora Marcivania (AP) - Não

Renildo Calheiros (PE) - Não

PDT

Afonso Motta (RS) - Sim

Dorinaldo Malafaia (AP) - Não

Duda Salabert (MG) - Não

Félix Mendonça Júnior (BA) - Não

Márcio Honaiser (MA) - Sim

Max Lemos (RJ) - Sim

Robério Monteiro (CE) - Sim

PL

Adilson Barroso (SP) - Sim

Alberto Fraga (DF) - Sim

Altineu Côrtes (RJ) - Art. 17

André Fernandes (CE) - Sim

André Ferreira (PE) - Sim

Bia Kicis (DF) - Sim

Bibo Nunes (RS) - Sim

Cabo Gilberto Silva (PB) - Sim

Capitão Alberto Neto (AM) - Sim

Capitão Alden (BA) - Sim

Carlos Jordy (RJ) - Sim

Caroline de Toni (SC) - Sim

Chris Tonietto (RJ) - Sim

Coronel Chrisóstomo (RO) - Sim

Coronel Meira (PE) - Sim

Daniel Agrobom (GO) - Sim

Daniel Freitas (SC) - Sim

Delegado Caveira (PA) - Sim

Delegado Éder Mauro (PA) - Sim

Delegado Paulo Bilynskyj (SP) - Sim

Delegado Ramagem (RJ) - Sim

Domingos Sávio (MG) - Sim

Dr. Jaziel (CE) - Sim

Eli Borges (TO) - Sim

Emidinho Madeira (MG) - Sim

Eros Biondini (MG) - Sim

Fernando Rodolfo (PE) - Sim

Filipe Barros (PR) - Sim

Filipe Martins (TO) - Sim

General Girão (RN) - Sim

General Pazuello (RJ) - Sim

Gilvan da Federal (ES) - Sim

Giovani Cherini (RS) - Sim

Gustavo Gayer (GO) - Sim

Helio Lopes (RJ) - Sim

Icaro de Valmir (SE) - Sim

Jefferson Campos (SP) - Sim

Joaquim Passarinho (PA) - Sim

José Medeiros (MT) - Sim

Julia Zanatta (SC) - Sim

Junio Amaral (MG) - Sim

Lincoln Portela (MG) - Sim

Luiz Carlos Motta (SP) - Sim

Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP) - Sim

Marcelo Álvaro Antônio (MG) - Sim

Marcelo Moraes (RS) - Sim

Marcio Alvino (SP) - Sim

Marcos Pollon (MS) - Sim

Mario Frias (SP) - Sim

Matheus Noronha (CE) - Sim

Mauricio do Vôlei (MG) - Sim

Miguel Lombardi (SP) - Sim

Nikolas Ferreira (MG) - Sim

Osmar Terra (RS) - Sim

Pastor Eurico (PE) - Sim

Pastor Gil (MA) - Sim

Paulo Freire Costa (SP) - Sim

Pr. Marco Feliciano (SP) - Sim

Professor Alcides (GO) - Sim

Ricardo Guidi (SC) - Sim

Roberta Roma (BA) - Sim

Roberto Monteiro Pai (RJ) - Sim

Rodolfo Nogueira (MS) - Sim

Rodrigo da Zaeli (MT) - Sim

Rosana Valle (SP) - Sim

Rosângela Reis (MG) - Sim

Sanderson (RS) - Sim

Sargento Gonçalves (RN) - Sim

Soraya Santos (RJ) - Sim

Sóstenes Cavalcante (RJ) - Sim

Vinicius Gurgel (AP) - Sim

Wellington Roberto (PB) - Sim

Zé Trovão (SC) - Sim

Zé Vitor (MG) - Sim

Zucco (RS) - Sim

Podemos

Bruno Ganem (SP) - Sim

Dr. Victor Linhalis (ES) - Sim

Fábio Macedo (MA) - Sim

Gilson Daniel (ES) - Sim

Luiz Carlos Hauly (PR) - Sim

Mauricio Marcon (RS) - Sim

Nely Aquino (MG) - Sim

Rafael Fera (RO) - Sim

Raimundo Costa (BA) - Sim

Renata Abreu (SP) - Sim

Rodrigo Gambale (SP) - Sim

Romero Rodrigues (PB) - Sim

Samuel Santos (GO) - Sim

Sargento Portugal (RJ) - Sim

Tiago Dimas (TO) - Sim

PP (Progressistas)

Afonso Hamm (RS) - Sim

Aguinaldo Ribeiro (PB) - Sim

AJ Albuquerque (CE) - Abstenção

Allan Garcês (MA) - Sim

Ana Paula Leão (MG) - Sim

André Abdon (AP) - Sim

Átila Lira (PI) - Sim

Bebeto (RJ) - Sim

Clarissa Tércio (PE) - Sim

Claudio Cajado (BA) - Sim

Covatti Filho (RS) - Sim

Da Vitoria (ES) - Sim

Daniel Barbosa (AL) - Não

Delegado Bruno Lima (SP) - Sim

Delegado da Cunha (SP) - Sim

Delegado Fabio Costa (AL) - Sim

Dilceu Sperafico (PR) - Sim

Dimas Fabiano (MG) - Sim

Dr. Luiz Ovando (MS) - Sim

Eduardo da Fonte (PE) - Sim

Elmano Férrer (PI) - Sim

Evair Vieira de Melo (ES) - Sim

Fausto Pinato (SP) - Sim

João Leão (BA) - Sim

Julio Lopes (RJ) - Sim

Luiz Antônio Corrêa (RJ) - Sim

Mário Negromonte Jr. (BA) - Sim

Marx Beltrão (AL) - Sim

Mersinho Lucena (PB) - Sim

Pedro Westphalen (RS) - Sim

Pinheirinho (MG) - Sim

Ricardo Barros (PR) - Sim

Robinson Faria (RN) - Sim

Silvia Cristina (RO) - Sim

Thiago de Joaldo (SE) - Sim

Tião Medeiros (PR) - Sim

Toninho Wandscheer (PR) - Sim

Vicentinho Júnior (TO) - Sim

Zé Adriano (AC) - Sim

Zezinho Barbary (AC) - Sim

PRD

Dr. Frederico (MG) - Sim

Fabiano Cazeca (MG) - Sim

Magda Mofatto (GO) - Sim

PSB

Bandeira de Mello (RJ) - Não

Eriberto Medeiros (PE) - Não

Felipe Carreras (PE) - Não

Gervásio Maia (PB) - Não

Guilherme Uchoa (PE) - Sim

Heitor Schuch (RS) - Sim

Jonas Donizette (SP) - Sim

Lídice da Mata (BA) - Não

Lucas Ramos (PE) - Sim

Paulo Folletto (ES) - Não

Pedro Campos (PE) - Não

Rodrigo Rollemberg (DF) - Não

Tabata Amaral (SP) - Não

PSD

Antonio Brito (BA) - Sim

Átila Lins (AM) - Sim

Caio Vianna (RJ) - Sim

Carlos Sampaio (SP) - Sim

Castro Neto (PI) - Sim

Cezinha de Madureira (SP) - Sim

Charles Fernandes (BA) - Sim

Danrlei de Deus Hinterholz (RS) - Sim

Delegada Katarina (SE) - Sim

Diego Andrade (MG) - Sim

Diego Coronel (BA) - Sim

Domingos Neto (CE) - Sim

Dr. Ismael Alexandrino (GO) - Sim

Gabriel Nunes (BA) - Sim

Gilberto Nascimento (SP) - Sim

Hugo Leal (RJ) - Sim

Igor Timo (MG) - Sim

Ismael (SC) - Sim

Josivaldo JP (MA) - Sim

Júlio Cesar (PI) - Sim

Júnior Ferrari (PA) - Sim

Luciano Alves (PR) - Sim

Luciano Amaral (AL) - Sim

Luisa Canziani (PR) - Sim

Luiz Fernando Faria (MG) - Sim

Luiz Gastão (CE) - Sim

Marcos Aurélio Sampaio (PI) - Sim

Otto Alencar Filho (BA) - Sim

Paulo Litro (PR) - Sim

Paulo Magalhães (BA) - Sim

Raimundo Santos (PA) - Sim

Reinhold Stephanes (PR) - Sim

Ribamar Silva (SP) - Sim

Rodrigo Estacho (PR) - Sim

Sargento Fahur (PR) - Sim

Saulo Pedroso (SP) - Sim

Sidney Leite (AM) - Sim

Stefano Aguiar (MG) - Sim

Zé Haroldo Cathedral (RR) - Sim

PSDB

Adolfo Viana (BA) - Sim

Aécio Neves (MG) - Sim

Beto Pereira (MS) - Sim

Beto Richa (PR) - Sim

Dagoberto Nogueira (MS) - Não

Geovania de Sá (SC) - Sim

Geraldo Resende (MS) - Não

Lucas Redecker (RS) - Sim

Paulo Abi-Ackel (MG) - Sim

Paulo Alexandre Barbosa (SP) - Sim

Vitor Lippi (SP) - Sim

PSOL

Célia Xakriabá (MG) - Não

Chico Alencar (RJ) - Não

Erika Hilton (SP) - Não

Fernanda Melchionna (RS) - Não

Glauber Braga (RJ) - Não

Ivan Valente (SP) - Não

Luiza Erundina (SP) - Não

Pastor Henrique Vieira (RJ) - Não

Paulo Lemos (AP) - Não

Professora Luciene Cavalcante (SP) - Não

Sâmia Bomfim (SP) - Não

Talíria Petrone (RJ) - Não

Tarcísio Motta (RJ) - Não

PT

Airton Faleiro (PA) - Não

Alencar Santana (SP) - Não

Alexandre Lindenmeyer (RS) - Não

Alfredinho (SP) - Não

Ana Paula Lima (SC) - Não

Ana Pimentel (MG) - Não

Arlindo Chinaglia (SP) - Não

Benedita da Silva (RJ) - Não

Bohn Gass (RS) - Não

Camila Jara (MS) - Não

Carlos Veras (PE) - Não

Carlos Zarattini (SP) - Não

Carol Dartora (PR) - Não

Dandara (MG) - Não

Delegada Adriana Accorsi (GO) - Não

Denise Pessôa (RS) - Não

Dilvanda Faro (PA) - Não

Dimas Gadelha (RJ) - Não

Dr. Francisco (PI) - Não

Erika Kokay (DF) - Não

Fernando Mineiro (RN) - Não

Florentino Neto (PI) - Não

Helder Salomão (ES) - Não

Jack Rocha (ES) - Não

Jilmar Tatto (SP) - Não

João Daniel (SE) - Não

Jorge Solla (BA) - Não

José Airton Félix Cirilo (CE) - Não

José Guimarães (CE) - Não

Joseildo Ramos (BA) - Não

Josias Gomes (BA) - Não

Juliana Cardoso (SP) - Não

Kiko Celeguim (SP) - Não

Lenir de Assis (PR) - Não

Leonardo Monteiro (MG) - Não

Lindbergh Farias (RJ) - Não

Luiz Couto (PB) - Não

Luizianne Lins (CE) - Não

Marcon (RS) - Sim

Maria do Rosário (RS) - Não

Merlong Solano (PI) - Não

Miguel Ângelo (MG) - Não

Natália Bonavides (RN) - Não

Nilto Tatto (SP) - Não

Padre João (MG) - Não

Patrus Ananias (MG) - Não

Paulão (AL) - Não

Paulo Guedes (MG) - Não

Paulo Pimenta (RS) - Não

Pedro Uczai (SC) - Não

Reginaldo Lopes (MG) - Não

Reimont (RJ) - Não

Rogério Correia (MG) - Não

Rubens Otoni (GO) - Não

Rubens Pereira Júnior (MA) - Não

Rui Falcão (SP) - Não

Tadeu Veneri (PR) - Não

Valmir Assunção (BA) - Sim

Vicentinho (SP) - Não

Waldenor Pereira (BA) - Não

Welter (PR) - Não

Zeca Dirceu (PR) - Não

PV

Aliel Machado (PR) - Sim

Bacelar (BA) - Não

Clodoaldo Magalhães (PE) - Não

Prof. Reginaldo Veras (DF) - Não

Rede

Ricardo Galvão (SP) - Não

Túlio Gadêlha (PE) - Não

Republicanos

Adail Filho (AM) - Sim

Albuquerque (RR) - Sim

Alex Santana (BA) - Sim

Aluisio Mendes (MA) - Sim

Amaro Neto (ES) - Sim

Antônia Lúcia (AC) - Sim

Antonio Andrade (TO) - Sim

Augusto Coutinho (PE) - Sim

Celso Russomanno (SP) - Sim

Defensor Stélio Dener (RR) - Não

Diego Garcia (PR) - Sim

Ely Santos (SP) - Sim

Euclydes Pettersen (MG) - Sim

Fatima Pelaes (AP) - Sim

Franciane Bayer (RS) - Sim

Fred Linhares (DF) - Sim

Gabriel Mota (RR) - Sim

Gustinho Ribeiro (SE) - Sim

Jadyel Alencar (PI) - Sim

Jeferson Rodrigues (GO) - Sim

Jorge Braz (RJ) - Sim

Jorge Goetten (SC) - Sim

Julio Cesar Ribeiro (DF) - Sim

Lafayette de Andrada (MG) - Sim

Luciano Vieira (RJ) - Sim

Marcelo Crivella (RJ) - Sim

Márcio Marinho (BA) - Sim

Marcos Pereira (SP) - Sim

Maria Rosas (SP) - Sim

Messias Donato (ES) - Sim

Ossesio Silva (PE) - Sim

Pedro Lupion (PR) - Sim

Ricardo Ayres (TO) - Sim

Rogéria Santos (BA) - Sim

Ronaldo Nogueira (RS) - Sim

Samuel Viana (MG) - Sim

Thiago Flores (RO) - Sim

Vinicius Carvalho (SP) - Sim

Wilson Santiago (PB) - Sim

Solidariedade

Aureo Ribeiro (RJ) - Sim

Maria Arraes (PE) - Não

Zé Silva (MG) - Sim

União Brasil

Alfredo Gaspar (AL) - Sim

Benes Leocádio (RN) - Sim

Carla Dickson (RN) - Sim

Carlos Henrique Gaguim (TO) - Sim

Coronel Assis (MT) - Sim

Coronel Ulysses (AC) - Sim

Cristiane Lopes (RO) - Sim

Damião Feliciano (PB) - Sim

Dani Cunha (RJ) - Sim

Danilo Forte (CE) - Sim

David Soares (SP) - Sim

Dayany Bittencourt (CE) - Sim

Delegado Marcelo Freitas (MG) - Sim

Delegado Matheus Laiola (PR) - Sim

Douglas Viegas (SP) - Não

Dr. Fernando Máximo (RO) - Sim

Dr. Zacharias Calil (GO) - Sim

Eduardo Velloso (AC) - Sim

Fabio Schiochet (SC) - Sim

Fausto Jr. (AM) - Sim

Felipe Becari (SP) - Sim

Felipe Francischini (PR) - Sim

Fernanda Pessoa (CE) - Sim

Fernando Coelho Filho (PE) - Sim

Geraldo Mendes (PR) - Sim

Gisela Simona (MT) - Não

José Nelto (GO) - Sim

Juninho do Pneu (RJ) - Sim

Juscelino Filho (MA) - Não

Kim Kataguiri (SP) - Sim

Leur Lomanto Júnior (BA) - Sim

Luciano Bivar (PE) - Não

Luiz Carlos Busato (RS) - Sim

Marangoni (SP) - Sim

Marcos Soares (RJ) - Sim

Maurício Carvalho (RO) - Sim

Moses Rodrigues (CE) - Sim

Murillo Gouvea (RJ) - Sim

Nicoletti (RR) - Sim

Padovani (PR) - Sim

Pastor Claudio Mariano (PA) - Sim

Pastor Diniz (RR) - Sim

Pauderney Avelino (AM) - Sim

Paulo Azi (BA) - Sim

Pedro Lucas Fernandes (MA) - Sim

Ricardo Abrão (RJ) - Sim

Rodrigo de Castro (MG) - Sim

Rodrigo Valadares (SE) - Sim

Silvye Alves (GO) - Sim

Yandra Moura (SE) - Sim

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar