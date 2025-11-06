Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmara endurece pena para tráfico de animais silvestres no Brasil

Câmara aprova lei que endurece pena para tráfico de animais silvestres no Brasil

Proposta prevê pena de dois a cinco anos de detenção e multa; podendo chegar a oito anos em casos com agravantes; projeto também endurece punições por maus-tratos, visando ampliar a proteção de animais silvestres e equídeos
Autor Wilnan Custódio
Autor
Wilnan Custódio Estágiario
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Foi aprovado nesta quarta-feira, 5, na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei que pune com reclusão o tráfico de animais silvestres e endurece punições por maus-tratos. Com a nova legislação, o ilícito passa a ter pena de dois a cinco anos de detenção e multa; podendo o tempo de reclusão variar de três a oito anos em determinados casos.

O texto, aprovado com 427 votos a favor e apenas um contrário, prevê pena maior em casos com agravantes, como: crime praticado contra espécie rara ou ameaçada de extinção; se o agente tiver função pública; se houver práticas específicas - consideradas crueldade -; se houver uso de arma de fogo, se o crime causar a morte do animal; dentre outras situações.

O projeto também cria agravantes em relação ao crime de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Quando se tratar de equídeos (cavalos e jumentos, por exemplo), além da pena maior será retirada a guarda do animal de quem praticar os maus-tratos. Nesses casos, a lei não considerará crime quando a prática for regulamentada por autoridade agropecuária.

A legislação em vigor prevê de seis meses a um ano de prisão para os casos supracitados. O trecho do PL que endurece punição a maus-tratos contra equídeos foi inspirado no caso envolvendo um cavalo mutilado em Bananal, no interior de São Paulo, crime que chocou o país.

O texto seguirá para o Senado, para análise dos senadores.

Como fica

O deputado federal cearense, Célio Studart (PSD-CE), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Animais no Congresso, comemorou a aprovação:

“É um dia histórico para a proteção dos animais. O tráfico de fauna e os maus-tratos, especialmente contra cavalos e jumentos, passam a ser tratados com a gravidade que merecem. Essa é uma vitória da sociedade e do movimento de defesa animal”, declarou

Veja as principais mudanças propostas pelo PL:

  • Define tráfico de animais silvestres como crime autônomo na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998).
  • Estabelece reclusão de 2 a 5 anos e multa para quem “vende, oferece, exporta, adquire, transporta ou guarda” animais silvestres sem autorização.
  • A pena aumenta para 3 a 8 anos de prisão se houver: morte dos animais, tráfico interestadual ou internacional, ou uso de redes criminosas organizadas.
  • O crime de matar, perseguir, caçar ou apanhar animais silvestres, antes punido com detenção de 6 meses a 1 ano, passa a ter reclusão de 2 a 5 anos e multa.
  • O texto amplia a punição também para quem comercializa ou transporta partes, substâncias ou produtos derivados de animais silvestres.
  • O projeto altera formalmente a Lei nº 9.605/1998 para incluir o novo artigo que tipifica o tráfico e para ajustar as penalidades relacionadas à fauna.
  • Não se aplica a penalidade às atividades de manejo ou controle de fauna exótica invasora ou a práticas regulamentadas por autoridades agropecuárias.
  • Inclui a fauna silvestre nativa, exótica e migratória, protegendo também seus habitats e populações em cativeiro.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Câmara dos Deputados

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar