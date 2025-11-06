Câmara endurece pena para tráfico de animais silvestres no Brasil

Plenário da Câmara dos Deputados / Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Foi aprovado nesta quarta-feira, 5, na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei que pune com reclusão o tráfico de animais silvestres e endurece punições por maus-tratos. Com a nova legislação, o ilícito passa a ter pena de dois a cinco anos de detenção e multa; podendo o tempo de reclusão variar de três a oito anos em determinados casos. O texto, aprovado com 427 votos a favor e apenas um contrário, prevê pena maior em casos com agravantes, como: crime praticado contra espécie rara ou ameaçada de extinção; se o agente tiver função pública; se houver práticas específicas - consideradas crueldade -; se houver uso de arma de fogo, se o crime causar a morte do animal; dentre outras situações.

O projeto também cria agravantes em relação ao crime de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Quando se tratar de equídeos (cavalos e jumentos, por exemplo), além da pena maior será retirada a guarda do animal de quem praticar os maus-tratos. Nesses casos, a lei não considerará crime quando a prática for regulamentada por autoridade agropecuária. A legislação em vigor prevê de seis meses a um ano de prisão para os casos supracitados. O trecho do PL que endurece punição a maus-tratos contra equídeos foi inspirado no caso envolvendo um cavalo mutilado em Bananal, no interior de São Paulo, crime que chocou o país. O texto seguirá para o Senado, para análise dos senadores. Como fica O deputado federal cearense, Célio Studart (PSD-CE), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Animais no Congresso, comemorou a aprovação: