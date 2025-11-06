Câmara endurece pena para tráfico de animais silvestres no Brasil

Câmara aprova lei que endurece pena para tráfico de animais silvestres no BrasilProposta prevê pena de dois a cinco anos de detenção e multa; podendo chegar a oito anos em casos com agravantes; projeto também endurece punições por maus-tratos, visando ampliar a proteção de animais silvestres e equídeos
Foi aprovado nesta quarta-feira, 5, na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei que pune com reclusão o tráfico de animais silvestres e endurece punições por maus-tratos. Com a nova legislação, o ilícito passa a ter pena de dois a cinco anos de detenção e multa; podendo o tempo de reclusão variar de três a oito anos em determinados casos.
O texto, aprovado com 427 votos a favor e apenas um contrário, prevê pena maior em casos com agravantes, como: crime praticado contra espécie rara ou ameaçada de extinção; se o agente tiver função pública; se houver práticas específicas - consideradas crueldade -; se houver uso de arma de fogo, se o crime causar a morte do animal; dentre outras situações.
O projeto também cria agravantes em relação ao crime de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Quando se tratar de equídeos (cavalos e jumentos, por exemplo), além da pena maior será retirada a guarda do animal de quem praticar os maus-tratos. Nesses casos, a lei não considerará crime quando a prática for regulamentada por autoridade agropecuária.
A legislação em vigor prevê de seis meses a um ano de prisão para os casos supracitados. O trecho do PL que endurece punição a maus-tratos contra equídeos foi inspirado no caso envolvendo um cavalo mutilado em Bananal, no interior de São Paulo, crime que chocou o país.
O texto seguirá para o Senado, para análise dos senadores.
Como fica
O deputado federal cearense, Célio Studart (PSD-CE), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Animais no Congresso, comemorou a aprovação:
“É um dia histórico para a proteção dos animais. O tráfico de fauna e os maus-tratos, especialmente contra cavalos e jumentos, passam a ser tratados com a gravidade que merecem. Essa é uma vitória da sociedade e do movimento de defesa animal”, declarou
Veja as principais mudanças propostas pelo PL:
- Define tráfico de animais silvestres como crime autônomo na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998).
- Estabelece reclusão de 2 a 5 anos e multa para quem “vende, oferece, exporta, adquire, transporta ou guarda” animais silvestres sem autorização.
- A pena aumenta para 3 a 8 anos de prisão se houver: morte dos animais, tráfico interestadual ou internacional, ou uso de redes criminosas organizadas.
- O crime de matar, perseguir, caçar ou apanhar animais silvestres, antes punido com detenção de 6 meses a 1 ano, passa a ter reclusão de 2 a 5 anos e multa.
- O texto amplia a punição também para quem comercializa ou transporta partes, substâncias ou produtos derivados de animais silvestres.
- O projeto altera formalmente a Lei nº 9.605/1998 para incluir o novo artigo que tipifica o tráfico e para ajustar as penalidades relacionadas à fauna.
- Não se aplica a penalidade às atividades de manejo ou controle de fauna exótica invasora ou a práticas regulamentadas por autoridades agropecuárias.
- Inclui a fauna silvestre nativa, exótica e migratória, protegendo também seus habitats e populações em cativeiro.