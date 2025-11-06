AO VIVO: Moraes manda PF investigar crime organizado no Rio; Bolsonaro na Papuda?Programa destaca decisão de Moraes sobre o crime organizado no Rio e novas suspeitas envolvendo Bolsonaro
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 6, destaca a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que a Polícia Federal investigue a atuação de facções criminosas e possíveis agentes públicos envolvidos com o crime organizado no Rio de Janeiro. O caso ganhou força após os recentes confrontos nas comunidades da Penha e do Alemão.
Antes disso, Moraes já havia ordenado a preservação das provas que têm relação com a megaoperação nos Complexos do Alemão e da Penha - que, na última terça-feira, resultaram em 121 mortes - e determinou que seja garantido o acesso da Defensora Pública do Estado às mesmas provas.
A edição também traz a análise sobre a crise política provocada pelas novas suspeitas que cercam Jair Bolsonaro (PL), após menções a um possível pedido de prisão preventiva e discussões sobre seu eventual encaminhamento para o presídio da Papuda, em Brasília.
Entre os destaques do programa, estão ainda a disputa entre o Congresso e o governo em torno do projeto antiterrorismo, a decisão do Senado de aprovar a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil, e as falas do ministro Fernando Haddad, que classificou o avanço da medida como “um dia histórico” e estimou que a mudança possa beneficiar cerca de 15 milhões de brasileiros.
No bloco sobre segurança pública, o O POVO News repercute o relatório que aponta esquemas de proteção ligados ao Comando Vermelho (CV) e o veto do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) à presença de investigados por envolvimento com facções na CPI do Crime Organizado.
