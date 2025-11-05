Único deputado de direita a criticar operação no Rio relata ataques: 'pastor comunista'
Uma foto ao lado de deputados de esquerda no complexo de favelas da Penha e o posicionamento crítico à operação mais letal da história do País, com 121 mortos, foram suficientes para que o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), pastor evangélico, fosse tachado de "pastor comunista". Desde que se posicionou contra o resultado da megaoperação na zona norte do Rio, o parlamentar passou a ser alvo de perseguição por militantes alinhados à direita.
Pastor da igreja Ministério Missão de Vida e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na gestão do clã da zona oeste na Presidência, Otoni passou a ser perseguido nas redes sociais após dizer na Câmara dos Deputados que a operação na Penha e no Alemão foi "teatro espetacular" e, segundo ele, demonstrar empatia com as famílias dos mortos nos complexos de favelas.
"Eu sempre separo o que é direita e o que é a direita bolsonarista. Está ficando muito claro para as pessoas das comunidades que a direita não tem empatia ou preocupação nenhuma com quem vive a realidade da comunidade. É o que está parecendo. Eu sou deputado federal, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, e agora não posso mais aparecer ao lado de deputados de esquerda? Sou livre para dialogar", diz.
De acordo com o parlamentar, "a direita está jogando as favelas no colo da esquerda" ao não demonstrar empatia e preocupação com os moradores de comunidades. Otoni defende o papel da igreja evangélica na "contenção da barbárie nas favelas".
"Podem me atacar, não há nenhum problema. O problema é que está ficando claro é que, na verdade, a direita não tem empatia e preocupação com quem está na favela. É o que está parecendo. Se não quiserem agir por empatia ou por sinceridade, que hajam por inteligência. Hoje,70% da nossa cidade é tomada pelas comunidades. Bairro já virou comunidade. Assim a direita joga parte da comunidade no colo da esquerda", afirma o deputado.
Otoni destaca que a igreja evangélica atua onde o Estado não chega. E afirma que, não fosse a religião, teríamos "barbáries muito maiores".
"A igreja evangélica é o grande muro de contenção da barbárie. Dentro da comunidade, se não houvesse a igreja evangélica com a capilaridade, empatia, palavra humanizada, que ela tem, teríamos hoje barbáries dentro da comunidade muito maiores do que nós temos hoje. É ela que leva o social, que divide o pão dentro da comunidade", diz Otoni.