Jaguaribara: Prefeito, vice e secretários são alvos de ameaças

Prefeito de Jaguaribara, Zé Filho Nunes (PSB), foi eleito em 2024 e vem sofrendo ameaças com pichações e mensagens ofensivas / Crédito: Reprodução/ Instagram

O prefeito de Jaguaribara, José Filho Nunes (PSB), afirmou, nesta terça-feira, 4, ter sido alvo de ameaças e conteúdos ofensivos compartilhados pelo WhatsApp. Segundo ele, as ofensas também atingem para a vice-prefeita Mazé Martins (Republicanos) e a alguns secretários municipais. “As mensagens, carregadas de agressões verbais e até expressões de preconceito, tentam apenas espalhar medo e desinformação”, escreveu o prefeito em nota de esclarecimento.

Segundo a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), as ameaças e ofensas foram expressas em pichações nos muros da cidade e, mais recentemente, em uma carta anônima que circula em grupos de WhatsApp, no Vale do Jaguaribe, afirmando que o gestor "está com os dias contados".

Zé Filho disse ter recebido ligações de autoridades estaduais e acrescentou que o Governo do Estado acompanha o caso, "com as forças de segurança atuando para identificar os responsáveis". Gestor afirma que continuará trabalhando "Quero tranquilizar a população de Jaguaribara. Sou filho de uma família simples, mas honesta, e minha vida sempre foi pautada pelo trabalho e pelo respeito às pessoas. Tenho a consciência tranquila de que exerço o cargo de prefeito com dedicação, transparência e desenvolvimento do compromisso com nosso município", afirmou o prefeito.

"O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Jaguaribe, unidade da PCCE que realiza diligências para elucidar o caso", destaca. Desdobramentos Por meio de assessoria de imprensa, Zé Filho Nunes informou ao O POVO que a nota divulgada nas redes sociais será o único pronunciamento que ele fará a respeito do caso e que todas as informações pertinentes estão citadas nela. Já a Aprece divulgou uma nota se solidarizando com a situação do gestor e afirmando que "repudia veementemente qualquer ato de violência politica", exigindo que as autoridades competentes realizem uma "apuração célere, rigorosa e eficaz dos fatos".