Jaguaribara: Prefeito, vice e secretários são alvos de ameaças

O prefeito de Jaguaribara, José Filho Nunes (PSB), afirmou, nesta terça-feira, 4, ter sido alvo de ameaças e conteúdos ofensivos compartilhados pelo WhatsApp. Segundo ele, as ofensas também atingem para a vice-prefeita Mazé Martins (Republicanos) e a alguns secretários municipais.
“As mensagens, carregadas de agressões verbais e até expressões de preconceito, tentam apenas espalhar medo e desinformação”, escreveu o prefeito em nota de esclarecimento.
Segundo a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), as ameaças e ofensas foram expressas em pichações nos muros da cidade e, mais recentemente, em uma carta anônima que circula em grupos de WhatsApp, no Vale do Jaguaribe, afirmando que o gestor "está com os dias contados".
Zé Filho disse ter recebido ligações de autoridades estaduais e acrescentou que o Governo do Estado acompanha o caso, "com as forças de segurança atuando para identificar os responsáveis".
Gestor afirma que continuará trabalhando
"Quero tranquilizar a população de Jaguaribara. Sou filho de uma família simples, mas honesta, e minha vida sempre foi pautada pelo trabalho e pelo respeito às pessoas. Tenho a consciência tranquila de que exerço o cargo de prefeito com dedicação, transparência e desenvolvimento do compromisso com nosso município", afirmou o prefeito.
Ele finaliza: "Agradeço pelas inúmeras manifestações de solidariedade e reafirmo que sigo firme no propósito de trabalhar todos os dias, de forma honesta e comprometida, para que Jaguaribara continue sendo uma cidade de paz, união e esperança".
Polícia Civil investiga o caso
Em nota enviada ao O POVO, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que investiga denúncia de ameaça, registrada no município de Jaguaribara, na Área Integrada de Segurança 18 (AIS 18).
"O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Jaguaribe, unidade da PCCE que realiza diligências para elucidar o caso", destaca.
Desdobramentos
Por meio de assessoria de imprensa, Zé Filho Nunes informou ao O POVO que a nota divulgada nas redes sociais será o único pronunciamento que ele fará a respeito do caso e que todas as informações pertinentes estão citadas nela.
Já a Aprece divulgou uma nota se solidarizando com a situação do gestor e afirmando que "repudia veementemente qualquer ato de violência politica", exigindo que as autoridades competentes realizem uma "apuração célere, rigorosa e eficaz dos fatos".
Sobre o caso, a entidade reiterou que "nenhuma divergência politica pode justificar a violência, a intimidação ou o discurso de ódio, sendo dever do Estado garantir a segurança e a tranquilidade daqueles que, legitimamente eleitos, dedicam-se à gestão pública e ao serviço à população".