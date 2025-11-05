AO VIVO: Lula chama operação no Rio de "matança" e Trump lamenta mortes de policiais

Lula chama operação no Rio de "matança" e pede apuração da PF; Trump lamenta mortes de policiais e apoia Cláudio Castro. / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quarta-feira, 5, destaca as reações à megaoperação policial realizada nas comunidades da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortes, incluindo quatro policiais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou a ação como uma “matança” e defendeu uma investigação da Polícia Federal sobre o caso. Durante o programa, também será abordada a repercussão internacional do episódio, após o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentar a morte dos agentes de segurança e manifestar solidariedade ao governador fluminense Cláudio Castro.

A operação, conduzida pelas polícias Civil e Militar do Rio, tem sido alvo de duras críticas de entidades de direitos humanos e de um grupo de especialistas da ONU, que pediu uma apuração independente sobre possíveis execuções e uso desproporcional da força. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública afirmou que a ação parece ter sido “motivada por interesses políticos”. O governador Cláudio Castro se reuniu nesta segunda-feira, 4, com o ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal (STF), para prestar esclarecimentos sobre a operação. A Procuradoria-Geral da República também avalia pedidos de investigação sobre o caso. O programa contará com a participação do analista político Gualter George, que comenta os impactos das declarações de Lula e as reações no cenário político nacional. Assista