TSE aprova registro do partido Missão, criado pelo MBL; legenda usará número 14

A presidente do TSE, Cármen Lúcia, e os ministros Kassio Nunes Marques, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques Neto e Estela Aranha acompanharam o voto do relator, André Mendonça.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta terça-feira, 4, por unanimidade, o registro do partido Missão, iniciativa do Movimento Brasil Livre (MBL). A nova sigla, que tem como símbolo uma onça-pintada, usará o número 14 nas urnas, anteriormente utilizado pelo PTB.

"O TSE comprovou o trabalho ético e transparente que o Partido Missão fez ao longo desse processo. Agora é disputar a eleição do ano que vem. Temos um pré-candidato à Presidência da República, o Renan Santos, e vamos concorrer também a governos estaduais, ao Senado e a tudo que for possível, sem precisar da bênção de nenhum cacique partidário", afirmou Renato Battista, coordenador nacional do MBL e tesoureiro da nova legenda.

"Durante todo esse processo, muita gente dizia que criar um partido no Brasil seria impossível, e agora o impossível não é mais argumento", completou.

De acordo com materiais do MBL, o partido Missão pretende se consolidar como uma sigla de defesa de pautas como o endurecimento das leis penais, a reforma administrativa e o combate ao tráfico de drogas.

Em setembro, o Ministério Público Eleitoral (MPE) emitiu parecer favorável à criação da sigla, entendendo que o grupo atendeu a todos os requisitos legais, como a coleta de assinaturas e a elaboração do programa e do estatuto partidário.