Projeto cria gratificação por detenção de pichadores no Ceará

Projeto cria gratificação para policiais por detenção de pichadores no CearáProposta do deputado Danniel Oliveira (MDB) quer premiar agentes por detenção de pichadores e estimula colaboração da população na identificação dos autores
Começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), nesta sexta-feira, 31, Projeto de Lei que cria gratificação por detenção de pichadores a policiais que participem de forma direta e efetiva da detenção. O PL 1047/25, de autoria do deputado Danniel Oliveira (MDB), prevê que a definição do valor a ser pago será estabelecido por meio de decreto do Governo.
Ainda de acordo com o projeto de lei, a gratificação terá caráter indenizatório e eventual, não sendo incorporando ao salário nem gerando outros benefícios. Já em operações conjuntas o valor será dividido proporcionalmente entre os agentes participantes.
“A Gratificação por Detenção de Pichadores (GDP) terá caráter indenizatório e eventual, não se incorporando à remuneração, aos proventos ou à pensão, nem servindo de base para cálculo de quaisquer outras vantagens funcionais”, fala o artigo terceiro do projeto.
No caso de aprovação do texto, o valor a ser definido por decreto deverá levar em conta os seguintes fatores:
- relevância da ação policial;
- número de detidos;
- extensão dos danos;
- risco da operação.
O projeto prevê a colaboração da população, permitindo que civis enviem fotos, vídeos ou informações que ajudem na identificação dos pichadores — embora sem direito a gratificação financeira.
“Os cidadãos civis poderão colaborar com as autoridades policiais registrando o ato de pichação por meio de fotos, vídeos ou ligações telefônicas, desde que permitam identificar claramente o(s) autor(es) do delito. § 1º A colaboração civil não gera direito à gratificação financeira prevista nesta Lei, mas garante reconhecimento social e sigilo absoluto da identidade do colaborador, nos termos da regulamentação da SSPDS”, diz o artigo 5º.
As informações passadas pela população terão sigilo e segundo o texto poderão servir de prova nas ocorrências. O parlamentar argumenta no texto que a medida busca reduzir o vandalismo urbano, valorizar a segurança pública e estimular a participação social na preservação do patrimônio público e privado.