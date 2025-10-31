Projeto cria gratificação por detenção de pichadores no Ceará

Projeto quer criar gratificação para agentes que participarem de detenção de pichadores. / Crédito: Reprodução/Polícia Civil do Ceará

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), nesta sexta-feira, 31, Projeto de Lei que cria gratificação por detenção de pichadores a policiais que participem de forma direta e efetiva da detenção. O PL 1047/25, de autoria do deputado Danniel Oliveira (MDB), prevê que a definição do valor a ser pago será estabelecido por meio de decreto do Governo. Ainda de acordo com o projeto de lei, a gratificação terá caráter indenizatório e eventual, não sendo incorporando ao salário nem gerando outros benefícios. Já em operações conjuntas o valor será dividido proporcionalmente entre os agentes participantes.