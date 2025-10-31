PF faz buscas contra dirigente do Podemos e ex-secretários de TO em operação sobre emendas

A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira, 31, busca e apreensão contra o secretário nacional do Podemos, Luiz França, e ex-secretários do governo de Tocantins em mais uma fase de investigação sobre desvios de emendas, a Operação Overclean.

França foi alvo em Brasília. Essa oitava fase da operação ampliou o escopo para licitações no Estado de Tocantins, após a obtenção de provas que indicam a atuação de um grupo de empresários para fraudar licitações. A defesa e o partido ainda não se manifestaram, mas o espaço segue aberto.