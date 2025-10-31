Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PF deflagra nova fase da Operação Overclean contra organização suspeita de fraudar licitações

Autor Agência Estado
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira, 31, a oitava fase da Operação Overclean. O objetivo é desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e o sequestro de valores obtidos de forma ilícita, em Brasília, no Distrito Federal, São Paulo (SP), Palmas (TO) e Gurupi (TO). Segundo a PF, as ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal. Mais detalhes ainda devem ser divulgados.

"Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro", disse a Polícia Federal.

A ação tem o apoio da Controladoria-Geral da União e da Receita Federal do Brasil.

