Fachin diz que CNJ fará mapa de organizações criminosas
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está desenvolvendo um mapa das organizações criminosas no Brasil para melhorar as políticas de combate ao crime, segundo o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, Edson Fachin. Ele falou com jornalistas depois de participar de evento em Bauru (SP) sobre o sistema prisional.
"Estamos desenvolvendo e em breve teremos um mapa das organizações criminosas no Brasil, de onde provém, onde estão, quais são os principais pontos de interesse, para que a partir de dados e evidências todo o sistema de justiça, incluindo as polícias, possam ter melhores políticas de combate às organizações criminosas", disse o ministro.
Fachin defendeu que é preciso cuidar da população carcerária para evitar a "porta giratória" de reincidência no crime.
"Nas ações que chegam ao STF, nós temos procurado evidenciar que no Brasil, mais do que nunca, proteger os direitos humanos significa também estar atento à segurança pública", afirmou.
Em 2023, o Supremo reconheceu a violação massiva de direitos fundamentais no sistema prisional brasileiro e determinou a elaboração de planos para controlar a superlotação carcerária, a má qualidade das vagas existentes e a entrada e saída dos presos.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente