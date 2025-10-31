Fachin diz que CNJ fará mapa de organizações criminosas

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está desenvolvendo um mapa das organizações criminosas no Brasil para melhorar as políticas de combate ao crime, segundo o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, Edson Fachin. Ele falou com jornalistas depois de participar de evento em Bauru (SP) sobre o sistema prisional.

"Estamos desenvolvendo e em breve teremos um mapa das organizações criminosas no Brasil, de onde provém, onde estão, quais são os principais pontos de interesse, para que a partir de dados e evidências todo o sistema de justiça, incluindo as polícias, possam ter melhores políticas de combate às organizações criminosas", disse o ministro.