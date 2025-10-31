Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alexandre Silveira diz ter recebido 'ameaça eleitoral'

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou que sua decisão de apoiar o fim dos subsídios para a Geração Distribuída (GD) resultou em uma ameaça do setor pelo celular. Segundo ele, "foi uma ameaça eleitoral", e agora "estão todos felizes porque vou sair", afirmou, sobre sua candidatura ao Senado no ano que vem.

Para concorrer ao Senado, Silveira terá que deixar o governo em abril. O ministro explicou que nunca havia mencionado a ameaça, "porque achei irrelevante", mas que se deu no contexto do trabalho do ministério para o fim dos subsídios do segmento.

"Foi um registro apenas de uma manifestação, de uma entidade. Eu achei que era irrelevante, não tornei nem público. A gente enfrenta esses interesses todos", disse o ministro seminário "Perspectivas para o Setor de Energia - Regulação, resiliência, inovação e data centers" promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro.

