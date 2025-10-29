'Voto pronto e enviado para vc'; PF suspeita que lobista controlava ações no STJ

A Polícia Federal (PF) encontrou no celular do lobista Andreson de Oliveira Gonçalves - emblemático personagem do suposto mercado de venda de sentenças que se teria instalado em tribunais estaduais e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) -, uma lista de processos ligados ao gabinete da ministra Isabel Gallotti, segundo análise preliminar da investigação. No cardápio do lobista, consta a expressão "voto pronto e enviado para você", o que, segundo relatório da PF no âmbito da Operação Sisamnes, pode indicar o "controle paralelo das atividades jurisdicionais" na Corte.

A ministra não é alvo das investigações. Por sua assessoria no STJ, Gallotti afirma que "desconhece o conteúdo da investigação, porque tramita em sigilo, e que seu gabinete está à disposição para auxiliar, no que seja necessário, a fim de que sejam cabalmente apurados os fatos ocorridos e responsabilizados todos os envolvidos". A lista de processos apreendida com Andreson indica, segundo a PF, um esquema que operava de "dentro para fora" dos tribunais. Servidores e assessores de gabinetes supostamente se aproximavam de advogados e lobistas para oferecer decisões favoráveis, num sistema que, nas palavras dos investigadores, "transformava o resultado processual em objeto de leilão". "Fontes ouvidas revelaram que operadores vinculados ao gabinete receberam listagens de processos em tramitação, a partir das quais passavam a procurar advogados ou partes interessadas, oferecendo a eles a possibilidade de aquisição do resultado jurisdicional", crava o relatório, subscrito pelo delegado Marco Bontempo.

'Você comanda' Mensagens trocadas no dia 7 de fevereiro de 2020 revelam ainda novas interações entre os lobistas Andreson de Oliveira e Roberto Zampieri, advogado assassinado em dezembro de 2023 à porta de seu escritório em Cuiabá por um pistoleiro de aluguel. Segundo a PF, Andreson informava Zampieri sobre o andamento de um processo identificado como "os ED da Cátia", que tramitava no gabinete da ministra Gallotti.

Andreson escreveu no WhatsApp para Zampieri que o caso estava "concluso" e que "deveria sair na semana que vem". Minutos depois, enviou outra mensagem dizendo que a decisão tinha "acabado de sair", o que indica, na avaliação dos federais, possível "acompanhamento direto da tramitação interna do gabinete" de Gallotti. Na sequência, em 10 de fevereiro de 2020, após nova cobrança de Andreson sobre o andamento dos processos, Zampieri pediu que fosse transmitida tranquilidade ao "nosso amigo" - ainda não identificado pela PF-, assegurando que o pagamento seria realizado naquele dia. A transferência ocorreu dois dias depois, em 12 de fevereiro, para a empresa Florais Transportes, de propriedade de Andreson, no valor de R$ 150 mil. Desde o início de fevereiro de 2020, Zampieri já havia repassado outros R$ 100 mil ao lobista, totalizando R$ 250 mil em pouco mais de dez dias naquele mês.

Andreson de Oliveira cumpre prisão domiciliar em Primavera do Leste (MT) desde julho, por decisão do ministro Cristiano Zanin Martins, do Supremo Tribunal Federal, após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Núcleos de atuação O relatório da PF ao qual o Estadão teve acesso aponta para um conjunto de sete ações que tramitaram no gabinete de Gallotti, outras cinco sob a tutela de Nancy Andrighi.