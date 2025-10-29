Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tarcísio cancela participação em evento de filiação de deputado Pedro Lupion ao Republicanos

Tarcísio cancela participação em evento de filiação de deputado Pedro Lupion ao Republicanos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cancelou a participação que faria nesta quarta-feira, 29, em evento de filiação do deputado Pedro Lupion (PR) ao Republicanos.

O cancelamento foi informado pelo presidente do partido, Marcos Pereira, já com o evento em andamento. Segundo Pereira, Tarcísio comunicou um "imprevisto" que o impediria de participar.

O evento tem a participação de nomes como o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de deputados e outros políticos do Republicanos e da bancada do agronegócio, presidida por Lupion.

