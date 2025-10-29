Tarcísio cancela participação em evento de filiação de deputado Pedro Lupion ao Republicanos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cancelou a participação que faria nesta quarta-feira, 29, em evento de filiação do deputado Pedro Lupion (PR) ao Republicanos.

O cancelamento foi informado pelo presidente do partido, Marcos Pereira, já com o evento em andamento. Segundo Pereira, Tarcísio comunicou um "imprevisto" que o impediria de participar.