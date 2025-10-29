Minuto de silêncio a vítimas de operação no Rio vira bate-boca entre vereadores de SP

A proposta de um minuto de silêncio para vítimas da operação policial no Rio virou um bate-boca entre vereadores na Câmara Municipal de São Paulo nesta quarta-feira, 29. A homenagem não foi aprovada.

A discussão ocorreu no plenário da Casa. A vereadora Luna Zarattini (PT) propôs o tributo aos mais de 100 mortos na operação. A proposta tinha apoio de outros parlamentares da esquerda. Mas vereadores de direita defenderam a homenagem apenas aos quatro policiais assassinados.