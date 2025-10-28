Com foco nas penas, recursos de Bolsonaro e aliados têm pouca chance de reduzir condenações

A redução das penas é a última esperança do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos outros réus condenados no "núcleo crucial" da trama golpista. A chance de reverter as condenações é considerada inexistente pelas próprias defesas, que buscaram explorar em seus recursos brechas para uma dosimetria menor. Os advogados entregaram nesta segunda-feira, 27, ao STF os "embargos de declaração" - modalidade de recurso usada para questionar detalhes da decisão, mas que, via de regra, não tem o alcance de modificar o mérito do julgamento.

Os pedidos serão analisados pela Primeira Turma no plenário virtual, a partir de 7 de novembro. Após o fim dos recursos, o processo atinge o trânsito em julgado, abrindo caminho para as prisões para o cumprimento das penas - exceto se as defesas ainda tentarem impor embargos infringentes, recursos que podem pedir a absolvição. Nesse caso, os recursos seriam meramente formais. Isso porque, pela jurisprudência do STF, os embargos infringentes só são possíveis se houver divergência de dois votos na turma, o que não ocorreu. A única divergência no processo da trama golpista foi a do ministro Luiz Fux. Uma das estratégias das defesas para tentar diminuir a sentença foi pedir a aglutinação dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado, o que se chama no jargão jurídico de "consunção penal". A consunção é um princípio do Direito Penal que impede a dupla punição por crimes relacionados. Nesses casos, o delito menos grave é absorvido pelo mais grave.

As defesas de Bolsonaro e do general Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, que pegaram as penas mais altas, usaram esse argumento - o ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de reclusão; o general, 26 anos. Seus advogados sustentam que os crimes não poderiam ter sido acumulados no cálculo das penas porque, segundo a acusação, o golpe de Estado seria um meio para alcançar a abolição do Estado democrático de Direito. "A ausência de distinção entre os momentos executórios ou os objetos jurídicos concretamente atingidos torna a aplicação do concurso formal não apenas possível, mas obrigatória", diz o recurso de Bolsonaro.

Se a tese for aceita pelos ministros, a pena do ex-presidente pode ser reduzida em 8 anos e 2 meses e a do ex-ministro em 8 anos e 6 meses. A tendência, no entanto, é que o argumento seja rejeitado pela Primeira Turma do STF. Isso porque centenas de outros réus do 8 de Janeiro foram condenados pelos dois crimes. Nos primeiros julgamentos, em 2023, o ponto suscitou debate entre os ministros do Supremo, mas uma corrente minoritária formada por André Mendonça e Luís Roberto Barroso (aposentado) ficou vencida. Recentemente, o ministro Luiz Fux também aderiu ao posicionamento, mas a maioria do STF ainda considera possível a dupla punição.

A advogada Beatriz Alaia Colin, especialista em Direito Penal, lembra que, ao condenar os réus simultaneamente pelos dois crimes, a Primeira Turma já rechaçou essa tese, reconhecendo a possibilidade de concurso material. "A própria formação de maioria para condenar nesses dois delitos indica que o colegiado considerou condutas distintas e desígnios autônomos, o que afasta a absorção. Assim, a chance de a Turma, nos próprios embargos, 'aglutinar' os tipos e reduzir fortemente a pena é pequena", avalia a criminalista. Para a criminalista Ana Krasovic, especialista em Direito Penal e Processual Penal, o STF deveria mudar a jurisprudência nos processos do 8 de Janeiro e aglutinar os dois crimes. Na avaliação dela, a tese é "sólida e coesa".