Trump parabeniza Lula pelo aniversário de 80 anos

Presidente Lula cumprimenta o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante encontro em Kuala Lumpur, na Malásia / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, em entrevista após o encontro com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, no domingo, 26, que a reunião foi "ótima" e parabenizou o petista pelo aniversário de 80 anos, completados nesta segunda-feira, 27. Trump comentou que Lula é "um cara muito vigoroso" e que ficou "impressionado" com ele. O encontro entre os presidentes aconteceu na Malásia, durante a 47° Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), em Kuala Lampur. Na volta para os EUA, Trump conversou com jornalistas e disse: "Quero desejar feliz aniversário ao presidente. Hoje é aniversário dele. Você sabia? Ele é um cara muito vigoroso e fiquei impressionado. Então, feliz aniversário".