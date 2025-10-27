Trump parabeniza Lula pelo aniversário de 80 anos e fala sobre encontro: "Ótima reunião"O presidente norte-americano desejou feliz aniversário ao brasileiro e disse, em entrevista, que Lula é "um cara muito vigoroso" e que ficou "impressionado"
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, em entrevista após o encontro com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, no domingo, 26, que a reunião foi "ótima" e parabenizou o petista pelo aniversário de 80 anos, completados nesta segunda-feira, 27. Trump comentou que Lula é "um cara muito vigoroso" e que ficou "impressionado" com ele.
O encontro entre os presidentes aconteceu na Malásia, durante a 47° Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), em Kuala Lampur. Na volta para os EUA, Trump conversou com jornalistas e disse: "Quero desejar feliz aniversário ao presidente. Hoje é aniversário dele. Você sabia? Ele é um cara muito vigoroso e fiquei impressionado. Então, feliz aniversário".
A conversa entre os presidentes durou cerca de 50 minutos, e teve as presenças do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e do secretário de Estado estadunidense, Marco Rubio. Lula também afirmou que o encontro foi positivo e comentou que quem imaginava que não haveria diplomacia entre os dois países "perdeu".
O presidente brasileiro pontuou que, durante o diálogo com Trump, disse que o julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) foi "sério e com provas contundentes" e que o plano era "matar a mim (Lula), meu vice e o ministro Alexandre de Moraes". E acrescentou que Bolsonaro "teve o direito de defesa que eu não tive". Lula concluiu dizendo que Bolsonaro "faz parte do passado".
Negociações sobre tarifaço
Na reunião com Lula, Trump autorizou o início das negociações para a revisão do tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros e declarou "admirar o perfil político" de Lula.
"A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo. O presidente Trump declarou que dará instruções a sua equipe para que comece um processo de negociação bilateral, ainda hoje, para tudo ser resolvido em pouco tempo", afirmou Mauro Vieira em coletiva de imprensa.
Em entrevista divulgada pela Casa Branca nesta segunda-feira, 27, Trump disse a jornalistas a bordo do avião presidencial: "Não sei se alguma coisa vai acontecer, mas veremos. No momento eles estão pagando, eu acho, uma tarifa de 50%. Mas tivemos uma ótima reunião", declarou sem dar mais detalhes.