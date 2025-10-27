Morre o advogado Sergio Bermudes, aos 79 anos, no Rio de Janeiro

No início de sua carreira, na década de 1970, Bermudes atuou na causa da viúva de Vladimir Herzog, Clarice Herzog. Foi responsável pela primeira derrota da ditadura militar no Judiciário, que reconheceu, em 1978, que o jornalista fora assassinado quando estava sob a custódia do Exército.

Morreu nesta segunda-feira, 27, o advogado Sergio Bermudes, aos 79 anos, no Rio de Janeiro, vítima de complicações da Covid-19. Bermudes exerceu a advocacia por mais de 50 anos, e é reconhecido como um dos maiores processualistas do País.

Nascido em Cachoeiro do Itapemirim (ES) em 1946, o advogado fundou o escritório Sergio Bermudes Advogados em 1969. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado da Guanabara (UEG), em 1969, e doutor em História do Processo Romano, Canônico e Lusitano pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Bermudes é autor de ao menos 15 livros sobre direito.

Foi membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Associação Internacional de Direito Processual, do Instituto Ibero-americano de Direito Processual e da International Academy of Trial Lawyers.

Sergio Bermudes deu início à sua carreira docente em 1970, no magistério universitário, como Professor Assistente de Teoria Geral do Estado da Faculdade de Direito da Universidade do Estado da Guanabara, e como professor regente da cadeira de Direito Processual Civil da Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas do Rio de Janeiro, da qual se tornou titular, aprovado pelo Conselho Federal de Educação, em 1971, de acordo com biografia publicada no site do escritório Bermudes Advogados.

Em 1978, assumiu a cadeira de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), integrando, também, o Conselho de Desenvolvimento dessa Universidade.