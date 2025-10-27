Lobista orçava preços no STJ, diz PF: '20 milhões para investir lá em cima'

"Vocês têm que preparar uns R$ 20 milhões para investir lá em cima, e aí resolve, caso contrário é perigoso", disse o advogado Roberto Zampieri - apontado como "lobista de venda de sentenças judiciais" - em mensagem para o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves. O diálogo, recuperado pela Polícia Federal (PF) no âmbito da Operação Sisamnes, ocorreu via WhatsApp em de 26 de março de 2022 - Zampieri foi assassinado em dezembro de 2023, à porta de seu escritório em Cuiabá. Para os investigadores, a comunicação entre os lobistas escancara detalhes do suposto esquema de venda de sentenças judiciais e a movimentação de cifras milionárias para influenciar decisões até no Superior Tribunal de Justiça - a expressão "lá em cima", na análise dos investigadores, seria uma referência à Corte superior.

A Operação Sisamnes teve origem em uma investigação sobre suposta venda de sentenças em tribunais de justiça estaduais, como o de Mato Grosso, onde Zampieri tinha forte influência sobre desembargadores. O caso chegou ao STF porque surgiram menções a gabinetes de ministros do STJ. Segundo a PF, as mensagens dos lobistas fazem crescer a suspeita de envolvimento de servidores ligados aos gabinetes das ministras Isabel Gallotti e Nancy Andrighi e do ministro Og Fernandes. Os ministros não são alvo da investigação. Por sua assessoria, Og Fernandes afirmou que "não tem conhecimento desses novos fatos e reforçou que, respeitando o direito ao contraditório, quem cometer ato ilícito deve assumir as consequências legais cabíveis".

O gabinete de Nancy Andrighi afirma que "os processos de responsabilização encontram-se em andamento, a fim de que os fatos sejam devidamente esclarecidos e os responsáveis punidos de forma exemplar". Isabel Gallotti informou, por sua assessoria no STJ, que "desconhece o conteúdo da investigação, porque tramita em sigilo, e que seu gabinete está à disposição para auxiliar, no que seja necessário, a fim de que sejam cabalmente apurados os fatos ocorridos e responsabilizados todos os envolvidos". Pelo menos três servidores já são alvo da Operação Sisamnes, mas a Polícia Federal avalia que outros nomes ainda podem ser identificados.

Eles são suspeitos de manipular decisões, interferir em processos e vazar informações sigilosas sobre investigações que atingiam magistrados envolvidos na suposta venda de sentenças. Entre os citados estão Daimler Alberto de Campos, ex-chefe de gabinete da ministra Isabel Gallotti; Márcio José Toledo Pinto, que também atuou com a ministra e outros integrantes da Corte, e foi exonerado após sindicância interna do STJ; e Rodrigo Falcão, ex-chefe de gabinete do ministro Og Fernandes. O Estadão busca contato com a defesa dos servidores e do lobista Andreson de Oliveira. O espaço está aberto.

Mercado de influência As novas diligências da Polícia Federal no âmbito da Operação Sisamnes - que segundo a mitologia persa, quer dizer juiz corrupto que pega propina - identificaram "a existência de um mercado paralelo de influência", sustentado por contratos milionários de advocacia e consultoria firmados com o propósito de "assegurar decisões previamente combinadas", em vez de se basearem na atuação jurídica efetiva nos processos. As hipóteses criminais apuradas pela PF, sob condução sigilosa do ministro Cristiano Zanin Martins no Supremo Tribunal Federal, concentram-se em processos de falência de empresas do agronegócio.