Deputado denuncia perseguição e ameaças de ex-funcionária

Deputado federal Célio Studart (PSD) publicou vídeo no Instagram denunciando médica veterinária por perseguição, ameaças e tentativa de extorsão / Crédito: Reprodução/ Instagram @celiostudart

O deputado federal Célio Studart (PSD-CE) informou ter acionado as autoridades policiais após relatar ser vítima de perseguição, ameaças e tentativa de extorsão. Segundo o parlamentar, a situação envolveria uma médica veterinária que, de acordo com ele, integrou sua equipe de trabalho quando era secretário de Proteção Animal do Ceará. O caso foi divulgado na última sexta-feira, 24, em vídeo nas redes sociais, no qual o deputado relata “stalking, extorsão e ameaças contra ele e equipe”.

“Tudo começou com mensagens que aparentemente não eram gravosas, mas nós nunca tivemos uma relação que não fosse de trabalho. (...) A questão é que tudo isso foi tomando uma proporção muito maior e muito mais grave, especialmente quando ela começa a surgir com ameaças, extorsões, como realmente uma verdadeira stalker”, afirmou o deputado. Em publicação no Instagram, Célio destacou: “Não hesitei em buscar as autoridades policiais para protocolar um B.O, temendo, obviamente, pela minha vida, pela minha segurança e pela vida de todos que trabalham comigo. Isso é stalker, ameaça, perseguição, assédio, que eu jamais permitiria que qualquer pessoa, independente de qualquer razão, fizesse comigo ou com membros de minha equipe”. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Relato Ao O POVO, o parlamentar disse nunca ter passado por situação semelhante. “Eu estou bastante acostumado com críticas, é natural, onde for, sempre tem críticas políticas. O caso dela não era isso, é um caso inédito na minha vida, nunca havia passado por isso”, declarou.

Ele complementou: “Ela chega ao ponto de dizer que foi ao cemitério fazer um ritual para ter algo comigo e cita túmulos da minha família”, expôs Célio. Outro ponto relatado pelo deputado é a alegada tentativa de extorsão. Célio destaca que em uma das mensagens, a mulher teria solicitado R$ 5 mil, relacionando o pedido a supostos “pecados” que estaria “pagando” pelo deputado. “Foi quando percebi que a situação havia ultrapassado qualquer limite. Eu temi pela minha segurança e pela da minha equipe”, disse Studart. Segundo o parlamentar, a mulher chegou a citar o nome de três assessoras em mensagens, nas quais teria expressado vontade de “pegar e bater muito nelas até se quebrarem todas”.

Defesa Célio informou que registrou Boletim de Ocorrência (BO) contra a médica veterinária e pediu atuação rigorosa das autoridades. O advogado Daniel Maia, que auxilia o deputado no caso, afirmou que foram solicitadas medidas cautelares protetivas para impedir a mulher de contatá-lo ou frequentar eventos públicos. “Nas mensagens, ela ameaça que vai fazer uma tragédia, que vai matar ou morrer em evento desses para ganhar publicidade, daí a necessidade”, explica Maia. O que diz a mulher Em resposta às declarações de Célio Studart, a médica veterinária também se manifestou nas redes sociais, negando as acusações e apresentando uma versão diferente dos fatos.