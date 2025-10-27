Deputado denuncia perseguição e ameaças de ex-funcionária

Célio Studart denuncia perseguição e ameaças de ex-funcionária: "Foi ao cemitério fazer um ritual"Caso envolve médica veterinária que integrou a equipe do deputado quando ele era secretário de Proteção Animal do Ceará; a mulher nega as acusações
O deputado federal Célio Studart (PSD-CE) informou ter acionado as autoridades policiais após relatar ser vítima de perseguição, ameaças e tentativa de extorsão. Segundo o parlamentar, a situação envolveria uma médica veterinária que, de acordo com ele, integrou sua equipe de trabalho quando era secretário de Proteção Animal do Ceará.
O caso foi divulgado na última sexta-feira, 24, em vídeo nas redes sociais, no qual o deputado relata “stalking, extorsão e ameaças contra ele e equipe”.
Todas as medidas protetivas necessárias estão sendo tomadas. Não podemos aceitar em nossa vida, independente da profissão que você tenha, que pessoas façam isso de forma impune. Peço o apoio de todos que passam ou já passaram por algo assim. pic.twitter.com/u6QraADYrL— Célio Studart (@CelioStudart) October 25, 2025
De acordo com Célio, a situação teria começado com mensagens que ultrapassavam o campo profissional e que evoluíram para agressões verbais, ofensas a assessores e ameaças explícitas.
“Tudo começou com mensagens que aparentemente não eram gravosas, mas nós nunca tivemos uma relação que não fosse de trabalho. (...) A questão é que tudo isso foi tomando uma proporção muito maior e muito mais grave, especialmente quando ela começa a surgir com ameaças, extorsões, como realmente uma verdadeira stalker”, afirmou o deputado.
Em publicação no Instagram, Célio destacou: “Não hesitei em buscar as autoridades policiais para protocolar um B.O, temendo, obviamente, pela minha vida, pela minha segurança e pela vida de todos que trabalham comigo. Isso é stalker, ameaça, perseguição, assédio, que eu jamais permitiria que qualquer pessoa, independente de qualquer razão, fizesse comigo ou com membros de minha equipe”.
Relato
Ao O POVO, o parlamentar disse nunca ter passado por situação semelhante. “Eu estou bastante acostumado com críticas, é natural, onde for, sempre tem críticas políticas. O caso dela não era isso, é um caso inédito na minha vida, nunca havia passado por isso”, declarou.
Ele complementou: “Ela chega ao ponto de dizer que foi ao cemitério fazer um ritual para ter algo comigo e cita túmulos da minha família”, expôs Célio.
Outro ponto relatado pelo deputado é a alegada tentativa de extorsão. Célio destaca que em uma das mensagens, a mulher teria solicitado R$ 5 mil, relacionando o pedido a supostos “pecados” que estaria “pagando” pelo deputado. “Foi quando percebi que a situação havia ultrapassado qualquer limite. Eu temi pela minha segurança e pela da minha equipe”, disse Studart.
Segundo o parlamentar, a mulher chegou a citar o nome de três assessoras em mensagens, nas quais teria expressado vontade de “pegar e bater muito nelas até se quebrarem todas”.
Defesa
Célio informou que registrou Boletim de Ocorrência (BO) contra a médica veterinária e pediu atuação rigorosa das autoridades.
O advogado Daniel Maia, que auxilia o deputado no caso, afirmou que foram solicitadas medidas cautelares protetivas para impedir a mulher de contatá-lo ou frequentar eventos públicos. “Nas mensagens, ela ameaça que vai fazer uma tragédia, que vai matar ou morrer em evento desses para ganhar publicidade, daí a necessidade”, explica Maia.
O que diz a mulher
Em resposta às declarações de Célio Studart, a médica veterinária também se manifestou nas redes sociais, negando as acusações e apresentando uma versão diferente dos fatos.
“Você está esquecendo de dizer que quem nunca me deixou ir embora foi você, quem nunca me deixou seguir minha vida foi você”, afirmou Amanda.
Ela enfatiza que, apesar de ter tentado se desvincular, Célio a chamou de volta, usando frequentemente o pretexto dos seus projetos de causa animal, sugerindo que “o seu charme” pode ter motivado a “ciumeira” da sua equipe.
A reportagem entrou em contato com a mulher citada pelo deputado, por mensagem no Instagram, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. A reportagem opta por não divulgar o nome da mulher, pois não conseguiu contato com ela. O espaço segue aberto para manifestação da médica veterinária e o caso está sob apuração das autoridades competentes.