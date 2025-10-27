AO VIVO: Lula e Trump se encontram na Malásia

Lula e Trump se reuniram na Malásia e devem iniciar as negociações para revisão do tarifaço de 50% / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 27, repercute o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste domingo, 26, durante a 47° Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), em Kuala Lampur, na Malásia. Na reunião, Trump autorizou o início das negociações para a revisão do tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros e declarou "admirar o perfil da político" de Lula. Durante o encontro de 50 minutos, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado estadunidense, Marco Rubio estiveram presentes. "A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo. O presidente Trump declarou que dará instruções a sua equipe para que comece um processo de negociação bilateral, ainda hoje, para tudo ser resolvido em pouco tempo", afirmou Mauro Vieira em coletiva de imprensa após a reunião.

Assista Acompanhe O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas. Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas