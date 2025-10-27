AO VIVO: Lula e Trump se encontram na Malásia

AO VIVO: Lula e Trump se encontram na MalásiaNa reunião, os presidentes discutiram sobre o tarifaço, crise na Venezuela, julgamento de Bolsonaro e encontros futuros
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 27, repercute o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste domingo, 26, durante a 47° Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), em Kuala Lampur, na Malásia. Na reunião, Trump autorizou o início das negociações para a revisão do tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros e declarou "admirar o perfil da político" de Lula.
Durante o encontro de 50 minutos, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado estadunidense, Marco Rubio estiveram presentes. "A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo. O presidente Trump declarou que dará instruções a sua equipe para que comece um processo de negociação bilateral, ainda hoje, para tudo ser resolvido em pouco tempo", afirmou Mauro Vieira em coletiva de imprensa após a reunião.
Ainda segundo Vieira, o presidente Lula se colocou à disposição para ser interlocutor entre EUA e Venezuela e disse que "a América Latina e a América do Sul é uma região de paz" e que devem buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis e corretas entre os dois países.
Além disso, Lula confirmou que conversaram sobre o julgamento e condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o presidente brasileiro, Trump "sabe que Bolsonaro faz parte do passsado da política brasileira" e disse que "em três reuniões que você (Trump) fizer comigo, vai perceber que Bolsonaro não era nada, praticamente".
* com informações da Agência Brasil
